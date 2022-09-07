Carrefour, enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyatı dondurdu

Belçika'da alınan kararla, uluslararası market zinciri ekmek, bazı peynir çeşitleri, yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata ve mendil gibi ürünlerin fiyatını değiştirmeyecek.

7.09.2022 09:35:000
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Carrefour, enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyatı dondurdu

Uluslararası market zinciri Carrefour, Belçika’'da halkın enflasyon karşısında satın alım gücüne katkı sağlamak için yeni bir kampanya başlatıldığını açıkladı. 

Buna göre, Fransız market zinciri Carrefour, Belçika'da 100 gün boyunca 100 ürünün fiyatını dondurma kararı aldı. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile ürünlerin fiyatı, enflasyon ve artan enerji maliyetlerinden etkilenmeyecek. Marketin belirlediği 100 ürün arasında ekmek, bazı peynir çeşitleri, yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata, mendil, muz ve kivi gibi çeşitli ürünler yer alıyor.

Carrefour, geçen ay Fransa'da da benzer bir kampanya başlatmış ve 100 üründe fiyatları dondurmuştu. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Belçika'da enerji ve gıda fiyatlarındaki artış enflasyonu hızla yükseltti. Belçika'da enflasyon, ağustosta yüzde 9,94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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