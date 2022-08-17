Çekya, sanayi sektörü için evlerde ısınmayı kısıtlamayı planlıyor

Çekya, doğal gaz kıtlığı yaşanması durumunda ülkenin önemli sanayi sektörlerinin işleyişini sürdürmek için evlerin ısıtılmasına yönelik enerji arzının sınırlandıracağını bildirdi.

17.08.2022 17:03:000
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Çekya, sanayi sektörü için evlerde ısınmayı kısıtlamayı planlıyor

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sıkela, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, ülkede olası bir doğal gaz kıtlığı nedeniyle acil durum ilan edilmesi durumunda bakanlığın ısınma kurallarına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırladığını ifade etti.

Söz konusu yönetmelik doğrultusunda kamu binalarının daha az ısıtılacağını kaydeden Sıkela, evlerin ise 20'den 18 dereceye, banyoların ise 24'ten 19 dereceye düşürüleceğini söyledi.

Sıkela, "Bunu (hanelerin ısıtılmasına yönelik kesintiyi), endüstrinin önemli unsurlarını çalışır durumda tutmaya çalışmak amacıyla yapmak istiyoruz." dedi.

Bakanlık ayrıca artan enerji fiyatları nedeniyle ev başına 204 avro finansal yardım yapılmasının da planlandığını bildirdi.

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