CEO’ların başarı göstergelerinden biri: 'Budamayı' bilmek

Ayçe Tarcan Aksakal / [email protected]

Capital Aralık 2023 sayısından

Güzel bir bahçe için güçlü budama becerisine sahip bir bahçıvan gerekir. Çünkü çiçek açmayan her dal budandıktan sonra daha çok gürleşir. İş dünyasında da durum böyle… Yönetim uzmanlarına göre budama, gelecekteki büyüme için gerekli en önemli stratejiler arasında yer alıyor. Bu nedenle sağlıklı şirketler, iyi budama becerisine sahip lidere ihtiyaç duyuyor.

Google CEO’su Sundar Pichai en iyi CEO’ların işlerini diğerlerinden neredeyse 3 kat daha sık besleyip budadığını söylüyor.

GM’in yönetim kurulu başkanı ve CEO’su olan Mary Barra’nın da bu konudaki yaklaşımı farklı değil. Barra, verimsiz işleri devam ettirmemek için kendine sürekli, “Kullanabileceğimiz farklı bir iş modeli var mı? Ürünü başka bir yerden temin edebilir miyiz? Piyasadan çıkmamız mı gerekiyor?” sorularını sorduğunu söylüyor.

Yönetim uzmanlarına göre kârsız müşterilere, sağlıksız çalışanlara veya düşük performans gösteren ürünlere tahammül eden iş liderleri, küçük sorunların zamanla daha da büyümesi riskini taşıyor. Peki iş dünyasında budama nasıl yapılıyor? Çok satan kitaplarıyla ön planda olan Dr. Henry Cloud, “Ne istediğini bilmiyorsan hiçbir şeyi budayamazsın” diyor.

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in ise 100 gün kuralı var.

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