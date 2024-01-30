Yarattığın kadar buda!

Ayçe Tarcan Aksakal

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Bu konuya kafa yoran CEO’ların kimi, son 1 yılda hantal departmanlarını kapattı, kimi ise verimsiz mağazalarını budadı. Kârsız müşteriyle, verimsiz ürünle, iş yapmayan departman ve yatırımla yollarını ayıranlar da oldu. CEO’lara göre günümüz şartlarında neredeyse “yarattığın kadar budamazsan” zarar çok daha büyük olabilir. Bu nedenle hızlı karar verip cesur davranmak şart.

Güzel bir bahçe için güçlü budama becerisine sahip bir bahçıvan gerekir. Çünkü çiçek açmayan her dal budandıktan sonra daha çok gürleşir. İş dünyasında da durum böyle… Yönetim uzmanlarına göre budama, gelecekteki büyüme için gerekli en önemli stratejiler arasında yer alıyor. Bu nedenle sağlıklı şirketler, iyi budama becerisine sahip lidere ihtiyaç duyuyor. Google CEO’su Sundar Pichai en iyi CEO’ların işlerini diğerlerinden neredeyse 3 kat daha sık besleyip budadığını söylüyor. Pichai şöyle devam ediyor: “Akıl hocam Bill Campbell, ‘Yarattığın kadar öldür der’ ve her pazartesi şu soruyu sorar: ‘Geçen hafta hangi bağları kopardın.’” Bu yıl görevinden ayrılan Adidas’ın eski CEO’su Kasper Rorsted’ın bu konudaki tavsiyesi de ilginç. Zaman ve kaynak sınırlamasının en önemli konulardan biri olduğunu söyleyen Rorsted, “Bir CEO olarak sizi ilgilendirmeyen konulara kendinizi kaptırmanız kolaydır. Ancak kendinize zaman kısıtlamaları belirlerseniz neyin daha önemli olduğunu anlarsınız” diyor. 9 yıldan bu yana GM’in yönetim kurulu başkanı ve CEO’su olan Mary Barra’nın da bu konudaki yaklaşımı farklı değil. Barra, verimsiz işleri devam ettirmemek için kendine sürekli, “Kullanabileceğimiz farklı bir iş modeli var mı? Ürünü başka bir yerden temin edebilir miyiz? Piyasadan çıkmamız mı gerekiyor?” sorularını sorduğunu söylüyor.

VEDA ZAMANI

Yönetim uzmanlarına göre kârsız müşterilere, sağlıksız çalışanlara veya düşük performans gösteren ürünlere tahammül eden iş liderleri, küçük sorunların zamanla daha da büyümesi riskini taşıyor. Peki iş dünyasında budama nasıl yapılıyor? Çok satan kitaplarıyla ön planda olan Dr. Henry Cloud, “Ne istediğini bilmiyorsan hiçbir şeyi budayamazsın” diyor. Liderlerin ne inşa etmeye çalıştığını bulması ve ardından budama standartlarının ne olacağını tanımlaması gerektiğini söyleyen Cloud, şöyle konuşuyor: “Bu tanım ve standartlar sizi vizyonuna sahip olduğunuz ya da olmadığınız budama anlarına götürecektir.” Yönetim yazarlarından Moe Kelly ise başarılı olamayacak bir projeyi sonlandırma yeteneğinin bir ürün geliştirme ekibinin sahip olabileceği en değerli becerilerden biri olduğunu ifade ediyor. Kelly, “Kritik göstergeleri tanımayı öğrenmek ve bunlara anında yanıt vermenin yollarını geliştirmek, saatlerce, hatta muhtemelen yıllarca süren sonuçsuz çabalardan ve kaynak israfından tasarruf etmenizi sağlayabilir” diye konuşuyor. Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in ise 100 gün kuralı var. Boyner bu kuralı şöyle açıklıyor: “Bir proje geldiğinde 100’üncü gün sonuç alındıysa uygulamaya varım. Ama 300 gün beklemek lazımsa yokum. En azından bütünü üç tane 100 güne bölelim. Ama üçte biri 100 günde çıksın. Ondan sonra karar verelim. Böyle hareket etmenin daha az yanlış yaptırdığını düşünüyorum.” İşi tüm yönleriyle sürekli gözden geçirmek ve sorgulamak gerektiğini söyleyen Four Seasons Hotels İstanbul Genel Müdürü Reto Moser ise “Geçen yıl alakalı ve güncel olan bir konu bugün öyle olmayabilir” diye konuşuyor.

BUDAMA ALANLARI

Geçtiğimiz dönemde de özellikle globalde pek çok CEO başarılı olmak için stratejilerinde, vizyonlarında köklü değişiklikler yapmayı göze aldı. Mevcut vizyonlarından vazgeçtiler. World Bank Group Yönetim Kurulu Başkanı Ajay Banga, Mastercard’ı yönetirken “Ödemelerde kazanma” ifadesini “Nakit parayı öldürme” olarak değiştirdi. Sadece o değil GM Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mary Barra, “Küresel otomobil endüstrisinde kazanın” ifadesini “Ulaştırmayı dönüştürerek kazanın” olarak yeniledi. Liderlerin iş hayatında en çok budama yaptığı alanlar arasında sadece marka stratejileri ve vizyonları yok… Genellikle CEO’lar kâr etmeyen müşteri veya satıcıları, verimsiz çalışanları veya düşük performans gösteren ürünleri hızla budama yoluna gidiyor. Verimsiz üretim hatlarını değiştirmek de budama alanları arasında. Hatalı üretime neden olan eski üretim hatlarını yeni ve dijital sistemlerle değiştirdiklerini söyleyen BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Son bir yılda üretim proseslerinde insandan kaynaklı hataların en aza indirgenmesi için makine öğrenmesi ve yapay zeka uygulamalarını kısmi olarak devreye aldık. Bu sayede daha hızlı ve daha doğru karar veriyoruz” diyor. Satın alma ve teknik bakım süreçlerinin takibini dijitalleştirdiklerini söyleyen Balcıoğlu, bunun kronikleşen hatalar konusunda daha farklı adımlar atarak üretim verimliliği alanında fayda sağladığını belirtiyor. Balcıoğlu, budama sonrası elde ettikleri faydaları şöyle anlatıyor: “Üretimdeki hatalardan dolayı yaşanan tamirleri azalttık. Bu da kapasitemize olumlu yansıdı. Müşteri memnuniyetimizi de artırdı. Hatalı üretim nedeniyle kaybettiğimiz diğer üretimlerin maliyetine katlanmamızın önüne geçti. Ayrıca teknik arızaları da en aza indirgeyerek daha verimli üretim yapma şansımız oldu.”

1 YILDA NEYİ BIRAKTILAR?

Geçtiğimiz bir yılda budama yapılan alanlar arasında iş modelleri de dikkat çekti. Bir yıl öncesine kadar “talep üzerine” iş modelini benimsediklerini ancak bu modelin günümüz şartlarını tam karşılamaması üzerine yeni bir iş modeline geçtiklerini söyleyen Sarar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar, üç ayrı modelin aynı anda kullanıldığı yeni bir sisteme geçtiklerini belirtiyor. Sarar Holding’deki yeni iş modeli talep üzerine iş modeli, direkt satış iş modeli ve terzi işi iş modelinin karışımından oluşuyor. Sarar, “Farklı marka ve ürünlerin üretiminde tek bir iş modeline bağlı kalmak potansiyelimizi tam kullanmamıza yol açacaktı. Yeni uygulamamız sayesinde 3 farklı iş modelinin pozitif yanlarını kendi süreçlerimize dahil ederek en iyi sonuçları alıyoruz” diyor. Orge Enerji Elektrik Taahhüt AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, son dönemde şirkette konvansiyonel inşaata yönelik elektrik taahhüt işlerinin ağırlığını azalttıklarını söylüyor. Bitiş öncelikli olarak adlandırdıkları projelere yönelik teklif çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtiyor. Bu sayede sektördeki daralma kaynaklı karşı taraf riski, büyüme, personel sürekliliği sorunlarına ve likidite sıkışıklığına daha sınırlı maruz kaldıklarına dikkat çekiyor. Son bir yılda yeni sektörlere girdiklerini söyleyen Gündüz, en önemli budama kararlarından birini de CEO’nun görevleriyle ilgili verdiklerini anlatıyor. Gündüz, şöyle devam ediyor: “Doğrudan CEO’ların iş kapsamındaki görevlerinin belirli bir büyüklüğün altında kalan kısımlarını diğer yöneticilere devrettik. Bu konuda oldukça hızlı bir dönüşüm içine girdik. Böylece CEO’nun şirkete daha fazla katma değer getirebilecek konulara zaman ayırarak konsantre olmasına imkan sağladık.”

VERİMLİLİK ARTIŞI

Uluslararası, global şirketlerde budama, iş felsefesi ve kurum kültürünün en önemli parçalarından. Düzenli olarak şirkette verimlilik ölçümlemesi yaptıklarını söyleyen DHL Express Türkiye CEO’su Volkan Demiroğlu, “Bunun sonucunda hızla sistemsel iyileştirmeler yapıyoruz” diyor. Verimlilik değerlendirmelerinin sonucunda tekrarlanan işleri ortadan kaldırıp çalışanlara daha kaliteli iş verdiklerini söyleyen Demiroğlu, “Son 1 yılda yönümüzü eski teknolojilerden dijital çözümlere çevirdik. Teslimat ve taşımacılık sürecini verimli hale getirmek için dijitalleşme konusunda önemli adımlar attık” diye konuşuyor. Yeni hayata geçirdikleri On Demand Delivery (ODD) ürünleriyle gönderi yola çıkarken müşteriye hem mesaj hem e-mail ile teslimat opsiyonları sunduklarını belirten Demiroğlu, “Böylece teslimat yapmaya gittiğimizde müşterimize ulaşamama sorununu ortadan kaldırıyor, gönderi maliyetimizi kontrol etmiş oluyoruz” diyor. Son bir yılda organizasyonlarını yeniden yapılandırdıklarını söyleyen Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş ise bu sayede grubun büyüme stratejisine uygun adımlar attıklarını ifade ediyor. Yeni organizasyonla daha dinamik bir yapıya kavuştuklarını belirten Karamemiş, şöyle devam ediyor: “Bu yapılanma hızlı ve etkili karar almada, süreçlerin etkin ilerlemesinde bize mesafe kazandırdı. Reorganizasyon süreci ise kritik noktalarda hızlı ve rasyonel hareket edebilme kabiliyeti sağladı.”

CEO’LAR NE ÖNERİYOR?

Son bir yılda ana faaliyet alanları olan otelciliğe daha fazla odaklandıklarını, sundukları yan hizmetleri dikkatle gözden geçirdiklerini ve mantıklı buldukları durumlarda devam ettirmemeyi veya dış kaynaklardan tedarik etmeyi seçtiklerini söyleyen Four Seasons Hotels İstanbul Genel Müdürü Reto Moser, perakende mağazalarını kapattıklarını belirtiyor. Eskiye göre sürdürülebilirliğin çok daha önemli hale geldiğini söyleyen Moser, bu konuyla ilgili bir direktörlük oluşturduklarını anlatıyor. Turizm sektöründeki meslektaşlarına sürdürülebilirlikle ilgili adımları hızla atmalarını öneren Moser, “Sürdürülebilirlik yakın zamana kadar bazı ekolojik otellerle ilişkilendirilen bir konseptti. Artık misafirlerin beklentileri değişti” diyor. Tchibo Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk’ün ise perakende sektöründeki liderlere en önemli tavsiyesi mikro yönetim anlayışından uzaklaşmak. “Çalışan ve yönetici arasındaki güveni sıfıra indiren bu sistem aslında uzun dönemde markaya zarar veriyor. Güven, başarılı bir ekibin omurgası” diyen Ulutürk, CEO’ların, projelerde sık sık sponsor ya da karar verici pozisyonunda yer almaktan vazgeçmesi gerektiği belirtiyor. Ulutürk, “Kişiye bağlı onay mekanizmaları ve sürekli offline çalışma yönetimi de CEO’ların şirketlerini dinç tutmak adına bırakması gereken konular arasında” diye konuşuyor. BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun şirketlerini dinamik tutmak isteyen yöneticilere en önemli tavsiyesi ise bürokrasiden vazgeçmek. Balcıoğlu, “Özellikle işleyişteki bürokrasiyi azaltmak gerektiğini düşünüyorum. Teknoloji yatırımlarıyla süreçleri kısaltmak ve doğru yönetmek mümkün” diye konuşuyor.



“DEPARTMANLARI YENİDEN YAPILANDIRDIK”

MUSTAFA KARAMEMİŞ DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU CEO’SU



REORGANİZASYON Bu yıl tasarımdan planlamaya, lojistik süreçlerinden organizasyonel yapılanmaya kadar uzanan süreçleri dinamik bir yapıya dönüştürme odağında bir reorganizasyon gerçekleştirdik. Örneğin teknik genel müdür yardımcılığı bölümünü yeniden yapılandırdık ve CEO’ya bağlı “operasyon yönetimi” bölümünü kurduk. Operasyon yönetimi bölümü altında işletmeler üretim, Ar-Ge ve Ür-Ge, yardımcı işletmeler ve yatırım, lova üretim, mutfak üretim, dış tedarik, kalite, satış operasyon planlama ve lojistik birimlerini yapılandırdık.



DİREKTÖRLÜKLER BİRLEŞTİ Biga ve Düzce fabrikalarımızın işletme direktörlükleri tek çatı altında birleştirildi ve “işletmeler üretim” bölümü kuruldu. İşletme direktörlüklerine bağlı faaliyet gösteren tasarım merkezleri tek çatı altında birleştirilerek “Ar-Ge ve Ür-Ge” bölümü kuruldu. Yine işletme direktörlüklerine bağlı faaliyet gösteren bakım onarım birimleri tek çatı altında birleştirildi ve “yardımcı işletmeler ve yatırım” bölümü olarak yapılandı. Müşteri deneyimi bölümüne bağlı faaliyet gösteren SSH ve teknik servisler birimi, operasyon yönetimi bölümü altında yapılandı. Kurumsal satış bölümü kuruldu.



CFO’NUN SORUMLULUĞU ARTTI CFO’ya bağlı organizasyonda değişiklikler yapıldı. Satın alma bölümü ve bilgi teknolojileri CFO’ya bağlandı. İnsan kaynakları bölümüne bağlı faaliyet gösteren idari işler birimi ve holding yatırım ve teşvik uygulamaları bölümüne bağlı faaliyet gösteren teşvikler birimi CFO’ya bağlanarak organizasyonda yeniden yapılandırıldı.











“ESKİ PERFORMANS SİSTEMİNİ BIRAKTIK”

SARA SARAR SARAR HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ



SIKI TAKİP Bu yıl verimliliğimizi arttırmak için manuel performans takip sistemimizi bıraktık ve endüstri 4.0 kapsamındaki dijital sisteme geçiş yaptık. Üretim alanlarımızdaki her operasyon noktasına tabletlerle bağlantı sağlayarak bireysel performansları daha sıkı takip etmeye başladık.



YENİ BUDAMA Yapay zeka teknolojisi israfı azaltan, daha kaliteli ve hızlı bir süreci mümkün kılıyor. İlerleyen süreçte geleceğe dair planlamalarımız arasında hammadde tedarik zincirimizi de stok sisteminden çıkarmak bulunuyor.



TREND TAKİBİ Moda ve tasarım dünyasında CEO’lar, trendlere hızlı bir şekilde adapte olmalı ve müşteri taleplerini karşılayacak esnek üretim modelleri geliştirmeli. Tek bir modele bağlı kalmadan farklı modelleri kendilerine adapte edebilmeliler.



360 DERECE Yöneticilerin planlama yaparken 360 derece düşünmesi gerekiyor. Bazen her platformda olmak, markalar için iyi bir seçenek olmayabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmak, doğru e-ticaret stratejileri geliştirmek potansiyel müşterilere de ulaşmanızı sağlıyor. Markanızı iyi tanımanız ve öngörüleriniz bu noktada devreye giriyor.











“PROJE SAYISINI 5’E İNDİRDİK”

HASAN ULUTÜRK TCHIBO TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ



NEYİ DEĞİŞTİRDİ? Son 1 yılda özelikle önceki zamanlara göre sayıca az ama etkisi büyük projelere odaklandık. Çalışmalarımızı yılda maksimum 5 projeyle sınırlandırdık. ESKİLERE VEDA Odaklanmayı sağlayacak ekibi daha verimli kurgulamak için bazı departmanlarımızı birleştirme kararı aldık. Pazarlama ile ürün, finans ile operasyon birimlerini birleştirerek etki alanlarını genişlettik.



YENİ KONSEPT Bunları yaparken mağazacılık konseptimizi geliştirdik. Yeni müşterilerle buluşabilmek adına yeni trendlere uygun konseptler hazırladık.



SONUÇ Daha verimli ve hedef odaklı çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını müşteri memnuniyetimizle görmeye başladık. Sonuçlarını düzenli bir şekilde takip edebildiğimiz bu sistemle olumlu etkinin ve başarımızdaki sürdürülebilirliğin artmasını hedefliyoruz.



ETKİ ARTTI Ayrıca yaptığımız değişiklikler sonrasında Türkiye ekibi olarak sınırlı sayıda projeye odaklanarak, lokalde tüketicilerimizden alacağımız etkiyi artırırken diğer Tchibo ülkeleri ile daha iyi koordinasyon kurmayı ve grup içinde örnek projeler çıkarmayı sağladık.







