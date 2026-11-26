Visa, Morning Consult ile Türkiye'de gerçekleştirdiği ve yapay zekanın alışveriş deneyimindeki rolü ile tüketicilerin "A-ticaret" (Agentic Commerce) modeline yaklaşımını içeren "Spending Shift 2026" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma, yapay zekanın tüketicilerin ihtiyaçlarını anlayarak ürün keşfinden satın alma ve ödemeye kadar alışveriş deneyiminin farklı aşamalarında onlar adına görevler üstlenebildiği yeni A-ticaret modeline tüketicilerin nasıl yaklaştığını, yapay zeka ile alışverişte tercihlerinin nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor.

Buna göre, her 10 kişiden 8'i bu yıl hediye alışverişinde yapay zekadan destek almaya açık bulunuyor. Katılımcıların yüzde 83'ü, yapay zekaya devredebileceğini belirttiği görevlerin başında, fiyat karşılaştırmasını gösteriyor. İlgi, satın alma ve ödeme aşamasında da devam ederken, katılımcıların yüzde 45'i yapay zekanın bu işlemleri gerçekleştirmesine açık olduğunu, büyük bölümü de her ödeme işlemi için onayının alınmasını tercih ettiğini belirtiyor.

Yapay zeka destekli alışverişte tüketiciler, kolaylığın yanı sıra kontrol ve şeffaflığa önem veriyor. Katılımcılara en fazla güven veren unsur, yüzde 32 ile her satın almanın kullanıcı tarafından onaylanması olurken, katılımcıların yüzde 61'i alışveriş sırasında yapay zekayla etkileşimde olduğunun açıkça belirtilmesini bekliyor.

İptal ve iade süreçlerinin netliği de tüketicilerin beklentileri arasında yer alıyor. Beklentiler, yapay zekanın sunduğu fırsatlara ilgiyi azaltmazken, katılımcıların yüzde 54'ü yapay zeka araçlarının en uygun fiyatı geleneksel karşılaştırma yöntemlerinden daha iyi bulabileceğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 44'ü ürün araştırması, yüzde 31'i hediye fikri bulmak için bir yapay zeka aracı kullandığını belirtirken, katılımcıların yüzde 12'si ise yapay zeka aracıyla satın alma veya ödeme adımını tamamladığını kaydediyor. Hediye fikri alma konusunda ise arkadaş ve aile (yüzde 44) ile çevrim içi yorumlar (yüzde 33) tüketicilerin en çok tercih ettiği seçenekler arasında yer alıyor.

A-ticaretin güvenli şekilde gelişmesinde teknolojik altyapı kadar kullanıcı farkındalığı da önem taşıyor. Katılımcıların yüzde 86'sı, dolandırıcılık endişeleri nedeniyle en az bir alışkanlığını değiştirdirdiğini ifade ediyor.

- "Türkiye'de A-ticaretin gelişimi için güçlü bir zemin var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, yapay zekanın, alışveriş deneyimini yalnızca ürün aramaktan çıkarıp tüketicilerin ihtiyaçlarını anlayan ve onlar adına işlemler gerçekleştirebilen yeni bir modele dönüştürdüğünü belirtti.

Bu yeni dönemi Visa olarak A-ticaret olarak tanımladıklarını aktaran Mümin, "Araştırmamız, Türkiye'de A-ticaretin gelişimi için güçlü bir zemin olduğunu gösteriyor. Tüketiciler yapay zeka desteğine açık, aynı zamanda, özellikle ödeme söz konusu olduğunda kontrol ve güveni önemsiyor. Bu da bize A-ticaretin Türkiye'de nasıl gelişmesi gerektiğine dair net bir yol haritası sunuyor." ifadelerini kullandı.

Mümin, ödeme sektörüne yön veren rolleriyle A-ticaretin Türkiye'de güvenli, kontrollü ve ölçeklenebilir bir yapıda gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Güvenin temelinde dolandırıcılıkla mücadele kadar bireylerin dijital dünyada kendisini güvende hissetmesi ve dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçli olmasının yer aldığını kaydeden Mümin, bu nedenle Habitat Derneği ile "Dijitalde Güvendeyim" projesini yürüttüklerini aktardı.

Mümin, söz konusu projeyle 18 ilde, online ve yüz yüze eğitimlerle 9 bine yakın kişiye ulaştıklarını belirterek, "Amacımız, bu yeni dönemin herkes için güvenli, kolay ve erişilebilir şekilde yaygınlaşmasına katkı sunmak." değerlendirmesini yaptı.