Türk Eximbank, dolar, avro ve yuan cinsinden 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan 740 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisini başarıyla tamamladı.

Türk Eximbanktan yapılan açıklamaya göre, banka, Kasım 2025 sendikasyon kredisinin bir yıl vadeli dilimini yüzde 147 oranında yeniledi.

Bu işlemle birlikte Türk Eximbankın 2026 başından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı toplam kaynak 7,5 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 2 milyar doları sürdürülebilirlik bağlantılı ve temalı finansmanlardan oluştu.

Sendikasyon kredisinin bir yıl vadeli dilimi sürdürülebilirlik bağlantılı olarak yapılandırılırken, sağlanan kaynak ihracatçıların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Sendikasyon kredimizi yüzde 147 yenileme oranıyla tamamlamamız, Türk Eximbanka duyulan güvenin yanı sıra Türk bankacılık sektörüne ve ekonomisine yönelik güçlü uluslararası güvenin önemli bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan sağladıkları 7,5 milyar dolarlık kaynağın ihracat finansmanındaki öncü rolünü ve güçlü fon temin etme kapasitesini ortaya koyduğunu belirten Güney, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önceliğimiz, bu finansman gücünü ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir ve uzun vadeli çözümlere dönüştürerek üretim, yatırım ve pazar geliştirme faaliyetlerini desteklemektir. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda yeşil dönüşümü, KOBİ'lerin finansmana erişimini ve kadın girişimcilerin ihracattaki rolünü desteklerken, uluslararası işbirliklerimizi geliştirerek ihracatçılarımıza sunduğumuz finansman imkanlarını artırmayı ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."