Çeyrek altın üretimi 2023'te rekor kırdı

Tasarruf sahiplerinin enflasyona karşı korunmak amacıyla rağbet ettiği çeyrek altındaki güçlü talep 2023'te üretimin rekor kırmasına yol açtı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre 2023'te çeyrek altın üretimi bir önceki yıla göre yüzde 67,8 artışla 17,8 milyon adet ile rekor seviyeye yükseldi. 2022'de çeyrek altın üretimi 10 milyon 607 bin 900 adet olmuştu.

Darphane'nin 2023'teki çeyrek altın üretiminde en yoğun ay Mayıs oldu. Mayıs ayında 2 milyon 607 bin 750 adet çeyrek altın üretildi.

Darphane'nin çeyrek altın üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250, şubatta 2 milyon 243 bin 580, martta 1 milyon 312 bin 110, nisanda 1 milyon 643 bin 950, mayısta 2 milyon 607 bin 750, haziranda 995 bin 520, temmuzda 976 bin 610, ağustosta 1 milyon 517 bin 70, eylülde 1 milyon 66 bin 890, ekimde 1 milyon 180 bin 960, kasımda 1 milyon 205 bin 360, aralıkta ise 836 bin 920 adet olarak gerçekleşti. En yüksek üretim mayısta görülürken, onu şubat ayı takip etti.

Böylece yıl boyu üretilen çeyrek altın miktarı 2022'ye göre yüzde 67,8 artarak 17 milyon 797 bin 970 adede ulaştı. 2022'de çeyrek altın üretimi 10 milyon 607 bin 900 adet olmuştu.