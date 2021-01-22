Çin, cari fazlada Almanya'yı geçti

Alman ekonomik düşünce kuruluşu Ifo'ya göre, Çin, dünyanın en çok cari fazla veren ülkeleri sıralamasında Almanya'yı geride bıraktı.

22.01.2021 10:40:000
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Çin, cari fazlada Almanya'yı geçti

Alman ekonomik düşünce kuruluşu Ifo, Çin'in 2020 yılında Almanya'yı geride bırakarak dünyanın en çok cari fazla veren ülkesi ünvanını eline aldığını öngördü.

Ancak Almanya, cari fazlanın GSYH oranı sıralamasında Çin'in açık ara ile önünde olmaya devam ediyor. Almanya'nın cari işlemler fazlasının otomobil, makina ve ekipman talebindeki düşüşün etkisi ile 2020 yılında 261 milyar dolara gerilediğini tahmin eden Ifo, Çin'in cari fazlasının ise 2020'de iki kattan fazla artarak 310 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.Japonya ise 158 milyar dolar cari fazla ile sıralamada üçüncü oldu.

Almanya'nın cari işlemler fazlasının GSYH'ya oranı 2020'de 2019 yılındaki yüzde 7,1'den yüzde 6,9'a geriledi. Bu oran 2015'te yüzde 8,6 ile rekor kırmıştı.

Çin'in cari fazlasının GSYH'ya oranı 2020'de yüzde 2,1 olurken, Japonya'da bu oran yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

ABD, dünyanın en çok cari açık veren ülkesi olmaya devam etti. 2020'de ABD'nin cari fazlasının 635 milyar dolar ile GSYH'nın yüzde 3,1'i seviyesinde gerçekleştiği tahmin edildi.

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