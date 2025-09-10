Çin ekonomisinde deflasyon sinyalleri güçleniyor

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,9 geriledi. Tüketici ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Tüketici fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 0,4 azalırken, gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 0,9 artış kaydetti.

Bu dönemde tüketici ürünlerinin fiyatları yüzde 1 gerilerken, hizmetlerin fiyatları yüzde 0,6 yükseldi. Gıda fiyatları ise yüzde 4,3 azaldı.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

Ocakta, Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5 yükselen endeks, şubatta yüzde 0,7, martta yüzde 0,1, nisanda yüzde 0,1 ve mayısta yüzde 0,1 gerilemiş, haziranda yüzde 0,1 artarken temmuzda sabit kalmıştı.

Ülkede tüketici fiyatlarındaki durgunlukla birlikte deflasyon eğilimi sürüyor. TÜFE, 2023 ve 2024'te yıllık bazda yüzde 0,2 artış kaydetmişti.

Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle 2004'ten bu yana yüzde 3 olarak belirlediği enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

- Üretici fiyatları 35 aydır geriliyor

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme ağustosta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, yıllık bazda yüzde 2,9 azaldı.

Endeks, ocakta yıllık bazda yüzde 2,3, şubatta yüzde 2,2, martta yüzde 2,5, nisanda yüzde 2,7, mayısta yüzde 3,3, haziranda yüzde 3,6 ve temmuzda yüzde 3,6 gerilemişti.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme 2023 ve 2024 boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 düşüş kaydetmişti.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün yanı sıra ABD'nin tarife politikasının yarattığı belirsizlikler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında, başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere, enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin yerleştiği gözlemleniyor.