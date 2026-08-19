Çin'de genç işsizlik oranı Temmuz'da yüzde 17,9 oldu

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), temmuz ayına ilişkin yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı haziranda yüzde 14,9 iken temmuzda 3 puan artışla yüzde 17,9'a yükseldi.

Genç işsizlik oranı, önceki 3 aydaki yavaşlamanın ardından yeni mezunların iş gücü piyasasına girmeye hazırlandığı temmuz ayında artış gösterdi.

Geçen yıl temmuzda işsizlik oranı yüzde 17,8 olmuş, ertesi ay yüzde 18,9'a yükselerek 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

UİB'nin bu hafta başında açıkladığı verilere göre, Çin'de kentlerdeki genel işsizlik oranı, temmuzda önceki aya göre 0,2 puan artışla yüzde 5,2'ye çıkmıştı.

- 12,7 milyon yeni mezun iş gücü piyasasına girmeye hazırlanıyor

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranı, uzun süredir genel işsizlik oranının oldukça üzerinde seyrediyor.

UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre i��sizlik verilerini açıklamayı durdurmuştu. Aralık 2023'te ise öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik oranı, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinin ardından kaydedilen en yüksek seviyede olmuştu.

Çin'de 2026 yazında yaklaşık 12,7 milyon öğrencinin üniversitelerden mezun olduğu tahmin ediliyor.

Genç işsizlik oranının yüksek seyretmesi, ülkede iç ekonomik sorunlar ile dış belirsizliklerin yeni istihdam üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğüne işaret ediyor.