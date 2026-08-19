İndeks Bilgisayar 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2026 yılının ilk altı aylık dönemi finansal sonuçlarını paylaştı. Şirketin net satış gelirleri 66,5 milyar TL oldu.

Index Grup’un halka açık şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2026 yılının ilk yarısında elde ettiği konsolide finansal sonuçlarını paylaştı. Şirketin konsolide net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış göstererek 66,5 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı ise 618 milyon TL olarak kaydedildi.

Haziran 2004’te halka arz edilen İndeks Bilgisayar’ın 2026 yılının ilk yarısında konsolide finansal sonuçları şöyle:

Konsolide net satış gelirleri: 66,5 milyar TL

Konsolide brüt kâr: 4 milyar TL

Konsolide net kâr: 618 milyon TL

Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin değerlendirmesinde, “2026 yılının ilk yarısını, yıl başında ortaya koyduğumuz hedeflerimizle uyumlu bir performansla tamamladık. Satışlardaki büyüme, teknoloji dağıtım sektöründeki güçlü konumumuzu korurken iş modelimizi daha verimli ve sürdürülebilir hale getirme yönünde attığımız adımların sonuçlarını da ortaya koyuyor. Bu dönemde büyümemizi yalnızca satış hacmiyle değil, stratejik yatırımlarımız ve yeni iş modellerimizle desteklemeye devam ettik.

2026’yı, teknoloji ekosistemindeki konumumuzu güçlendirirken iş modelimizi geleceğin ihtiyaçlarına göre dönüştürdüğümüz bir yıl olarak görüyoruz. Gebze Pelitli’de temellerini attığımız 62 bin metrekarelik ILC – Index Logistics Center yatırımımız, lojistik alanındaki yetkinliklerimizi yeni bir iş modeline taşımamız açısından önemli bir adım. Bunun yanı sıra yeni distribütörlük anlaşmalarıyla marka portföyümüzü genişletiyoruz. Datagate çatısı altında hayata geçirdiğimiz Vodafone iş birliği gibi yeni iş modelleriyle de büyüme alanlarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda sürdürülebilir teknoloji alanındaki büyüme yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Bünyemize kattığımız HB Bilişim ve i-renovo şirketleriyle yenilenmiş akıllı telefon pazarında faaliyet gösteriyoruz. Bu yatırımla hem sürdürülebilir tüketim anlayışına katkı sağlıyor hem de kullanıcıların kaliteli teknolojiye daha uygun maliyetlerle erişimini mümkün kılıyoruz. Her teknolojik cihazın ikinci bir şansa ihtiyacı vardır. Biz bu yaklaşımı döngüsel ekonomi vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz.

Dijital dönüşüm ve yapay zekâ da önümüzdeki dönemde odaklandığımız başlıca alanlar arasında yer alıyor. Yapay zekâyı kendi iş yapış modellerimize entegre ederken, çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirecek, operasyonel verimliliğimizi artıracak ve iş ortaklarımız ile teknoloji ekosistemimiz için katma değer yaratacak kullanım alanlarına odaklanıyoruz. Yapay zekâyı yalnızca teknolojik bir araç değil, gelecekteki büyüme modelimizin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz.

Yılın ikinci yarısında da finansal disiplin, operasyonel verimlilik ve etkin satış yönetimi odağımızı koruyarak, uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratma hedefimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz” dedi.