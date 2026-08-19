VDK'nin sahte belgeyle mücadelede kullandığı sistemin kapsamı genişletildi

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, dijital denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla "sahte belge düzenleme" incelemelerinde kullanılan Rapor Otomasyon Sistemi'nin kapsamını genişletti.

19.08.2026 16:02:580
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VDK'nin sahte belgeyle mücadelede kullandığı sistemin kapsamı genişletildi

VDK'den yapılan açıklamaya göre Kurul, sahte belgeyle mücadelede dijital denetim kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalara yenisini ekledi.

Bu kapsamda, daha önce "sahte belge düzenleme" incelemelerinde kullanılan Rapor Otomasyon Sistemi, artık "sahte belge kullanma" incelemelerinde düzenlenecek raporları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Vergi incelemelerinde raporlama süreçlerini hızlandırmak, tekrarlayan işlemleri otomatikleştirmek, hata riskini azaltmak ve raporlarda yeknesaklığı güçlendirmek amacıyla geliştirilen Rapor Otomasyon Sistemi, devreye alındığı tarihten bugüne 20 bini aşkın raporun hazırlanmasına destek verdi. Sahte belge düzenleme incelemelerinde raporlama süreleri 21 güne kadar indirildi.

Yeni modülle birlikte sahte belge düzenleyenlere ve kullananlara yönelik incelemelerin raporlama boyutunda otomasyon zinciri tamamlandı.

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