ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 5'in üzerinde

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi, 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 5 seviyesini aştı.

15.09.2026 09:39:380
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ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 5'in üzerinde

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin sonucunda hızla yükselen petrol fiyatları, kalıcı enflasyon endişelerine neden oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyona karşı politika sıkılaştırmasına gideceği yönündeki beklentilerin artması, uzun vadeli tahvil faizlerini de yukarı çekti.

Tahvil piyasalarında satış baskısı artarken, ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 5'in üzerini gördü.

Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi en son Ekim 2023'te yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

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