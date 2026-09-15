Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Eylül 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 48,6170'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,6400 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 56,1190'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 65,5720'den işlem görüyor.

Yükselen enerji fiyatları ve tahvil faizleri, varlık fiyatlamalarında ana yönlendirici unsur olmaya devam ediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 707 liradan işlem görüyor.

Dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 6 bin 719 liradan tamamlayan gram altın, güne satıcılı başladı.

Gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 6 bin 707 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 21 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 879 liradan satılıyor.