İngiltere'de işsizlik Mayıs-Temmuz döneminde yüzde 4,9 oldu

İngiltere'de işsizlik oranı 2026'nın mayıs-temmuz döneminde yüzde 4,9 olurken, oran yıllık bazda 0,2 puan arttı, çeyreklik bazda ise değişmedi.

15.09.2026 09:44:080
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İngiltere'de işsizlik Mayıs-Temmuz döneminde yüzde 4,9 oldu

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mayıs-temmuz dönemini kapsayan üç aya ilişkin iş gücü piyasası verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede işsizlik oranı söz konusu dönemde yüzde 4,9 oldu. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık artışa karşılık geldi. İşsizlik, önceki üç aylık döneme göre ise değişiklik göstermedi.

Çalışanların düzenli maaşlarındaki yıllık artış oranı mayıs-temmuz döneminde yüzde 3,5, ikramiyeler dahil maaşlarındaki artış ise yüzde 3,9 oldu.

Kamudaki çalışanların maaşları yüzde 6,3 artarken, özel sektördeki artış oranı yüzde 2,9 olarak hesaplandı.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının genel olarak yatay bir seyir izlediğini ve işsizlik oranının değişmediğini belirtti.

Kadrolu çalışan sayısının kademeli olarak azalmaya devam ettiğini ve son bir yıldaki düşüşlerin özellikle perakende ve konaklama sektörlerinde belirgin olduğunu kaydeden McKeown, küçük işletmelerin iş gücü maliyetlerindeki artışın işe alım kararlarını etkilediğini bildirdi.

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