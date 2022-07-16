Çin'in e-Spor gelirlerinde dikkat çeken artış

Niko Partners’ın yeni bir raporuna göre, Çin’in e-spor pazarının geliri, oyun sektörü için zorlu bir düzenleyici ortama rağmen 2021′de yıllık bazda yüzde 14 arttı.

Niko Partners Perşembe günü yayınlanan bir raporda, Çin’in 2021′de 403.1 milyon dolarlık e-spor geliriyle dünyanın en büyük pazarı olmaya devam ettiğini söylüyor.

Geçen yıl Pekin, 18 yaş altının çevrimiçi video oyunları oynayabileceği süreyi haftada üç saate kadar sınırlayan kurallar getirdi. Çinli düzenleyiciler ayrıca Temmuz 2021 ile bu yıl Nisan arasında dağıtım ve para kazanma için yeni oyunların onaylarını dondurdu.

Kararların etkisi, Çin’in en büyük oyun şirketleri NetEase ve Tencent tarafından hissedildi. Niko Partners’ın e-spor Başkanı Champlin ülkede e-spor piyasası iyi durumda olsa da kararların Çin’deki profesyonel oyunların geleceği üzerinde bazı etkilerinin olabileceği konusunda uyarıyor.

Ancak yeni kurallara rağmen ülkede e-spor için devlet desteği var gibi görünüyor. Geçen yıl, Şanghay şehri 500.000 metrekarelik bir e-spor arenasında çığır açtı.

Japonya ve Güney Kore, e-spor gelirleri için Asya’daki diğer iki büyük pazar. Çin hakimiyetini sürdürürken, daha hızlı büyüyen başka bölgeler ve ülkeler de var.

Güneydoğu Asya’daki e-spor geliri, 2021′de yıllık yüzde 27.3 artışla 80,1 milyon $ oldu. Hindistan, e-spor gelirinin geçen yıl 20,3 milyon dolar artarak 2020′ye göre yüzde 26 arttığını gördü.

Niko Partners’ın e-spor Başkanı Champlin, “Hindistan çok büyük bir pazar. Hintlilerin satın alma gücü arttıkça, pazar akıllı telefonlarla daha fazla doygun hale geldikçe, potansiyel oyuncu tabanı ve izleyici tabanı önemli ölçüde genişliyor. Hint oyun pazarındaki kilit oyunculardan çok fazla yatırım yapıldığını da görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.