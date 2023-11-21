Citigroup'tan yeniden yapılanma kararı

Söz konusu organizasyonel değişikliklerin ABD New York merkezli bankanın son 20 yıldaki en büyük yeniden yapılanması olacağı belirtiliyor.

21.11.2023 09:34:140
Paylaş Tweet Paylaş
Citigroup'tan yeniden yapılanma kararı

ABD'nin büyük bankalarından Citigroup, bankanın organizasyon yapısı yeni işletim modeliyle uyumlu hale getirilirken, organizasyonel değişikliklerin sonraki aşamasına geçildiğini duyurdu.

Citigroup'tan yapılan açıklamada, kurumun yeniden yapılanmasına yönelik eylemlerin bazı zor kararları içerdiği ancak bunların, bankanın yapısının stratejisiyle uyumlu hale getirilmesi ve müşterilerine sürekli olarak mükemmellik sunmasını sağlamak için doğru adımlar olduğuna inanıldığı aktarıldı.

Bankanın organizasyon yapısı yeni, basitleştirilmiş işletim modeliyle uyumlu hale getirilmeye devam edilirken, organizasyonel değişikliklerin sonraki aşamasının banka çalışanlarıyla paylaşıldığı kaydedildi.

Citigroup Üst Yöneticisi (CEO) Jane Fraser'ın yeniden yapılanma kapsamında 300'den fazla üst düzey yöneticinin işine son verdiği bildirildi. Bu sayının banka çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğu kaydedildi.

Söz konusu organizasyonel değişikliklerin New York merkezli bankanın son 20 yıldaki en büyük yeniden yapılanması olacağı belirtiliyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Merkezi yönetim brüt borç stoku ve Hazine alacakları arttı

Merkezi yönetim brüt borç stoku ve Hazine alacakları arttı

Borsa İstanbul'dan yatırımcılar için yeni güncelleme

Borsa İstanbul'dan yatırımcılar için yeni güncelleme

SPK'den 8 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

SPK'den 8 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

Citigroup'tan yeniden yapılanma kararı

Citigroup'tan yeniden yapılanma kararı

MAPFRE Sigorta, Türkiye’deki 75. yılını kutluyor

MAPFRE Sigorta, Türkiye’deki 75. yılını kutluyor

Kripto para borsası Kraken'e dava açıldı

Kripto para borsası Kraken'e dava açıldı

Yorum Yaz