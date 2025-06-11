Coca-Cola hakkında rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurumundan alınan bilgiye göre, Coca-Cola'nın satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüphe ile soruşturma başlatıldı.

11.06.2025 10:01:340
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Coca-Cola hakkında rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Powerade ve Damla markalarıyla bilinen Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından başlatılan ön araştırma sonucunda, Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüphe doğması sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldı.

Duyuruda, soruşturmada, Kurul'a Coca-Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığının da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacağı bilgisi verildi.

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