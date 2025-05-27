Coca-Cola İçecek, Azerbaycan’a ikinci fabrikasını açtı

Anadolu Grubu şirketi Coca-Cola İçecek (CCI), Azerbaycan’daki ikinci fabrikasını İsmayıllı’da devreye aldı.

12 ülkede 34 şişeleme fabrikası ve 3 meyve işleme tesisiyle faaliyet gösteren CCI’ın İsmayıllı’daki yeni fabrikasının açılışına; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve İsmayıllı Valisi Nahid Bağırov’un yanı sıra Anadolu Grubu Onursal Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Süleyman Yazıcı, Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, CCI CEO’su Karim Yahi, CCI Azerbaycan Genel Müdürü Rena Mamedova ve yerel yöneticiler katıldı.

Özilhan: “Yatırımlarımız kardeşliğimizin en anlamlı yansıması”

30 yıl önce başladıkları bu yolculukta, Azerbaycan’ın kalkınmada katettiği mesafeye bizzat tanıklık etmekten büyük mutluluk ve şahsi gurur duyduğunu belirten Anadolu Grubu Onursal Başkanı Tuncay Özilhan, “Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağları, bizim için sadece tarihî bir miras değil, aynı zamanda geleceğe dair güçlü bir ortaklıktır. Bizler, bu topraklarda kalıcı değer üretmeyi, uzun soluklu iş birliğimizin ve kardeşliğimizin en anlamlı yansıması olarak görüyoruz” dedi.

Yazıcı: “Azerbaycan’a yaptığımız yatırım 200 milyon doları buldu”

Anadolu Grubu olarak yatırımlarını sadece ekonomik kazançla değil, toplumsal fayda ve insan odaklı değerlerle birlikte değerlendirdiklerini belirten Anadolu Grubu ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Süleyman Yazıcı “Biz Azerbaycan’da sadece içecek üretmiyoruz; Bakü’deki ilk fabrika yatırımımızdan başlamak üzere bugüne kadar ülkeye 200 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik, 400’ün üzerinde kişiye doğrudan, binlerce kişiye dolaylı istihdam sağladık. İstihdamdan çevreye, kadınların güçlenmesinden eğitime kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk bilinciyle tasarlanan yeni İsmayıllı fabrikamız bu katkının en güncel ve somut örneğidir” diye konuştu.

Mamedova: “İsmayıllı fabrikası Azerbaycan’da üretim kapasitemizi %50 artırıyor”

Coca-Cola sisteminde nüfusa göre en büyük üçüncü şişeleyici olan Coca-Cola İçecek’in Azerbaycan Genel Müdürü Rena Mamedova, “Talepten önce yatırım yapma ilkemiz doğrultusunda, Azerbaycan’da uzun vadeli büyüme hedefimizle, geçtiğimiz yıl inşaatına başladığımız İsmayıllı fabrikamızın açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İki üretim hattı ile faaliyet gösterecek olan yeni fabrikamız sayesinde, Azerbaycan’daki üretim kapasitemizi %50 oranında artırıyoruz” dedi.

Rena Mamedova, “Vergi ve diğer zorunlu ödemelere olan katkımız doğrultusunda, Azerbaycan’ın en büyük 30 vergi mükellefi arasında yer alıyoruz. İsmayıllı fabrikamızla birlikte %100’ü yerel istihdam olmak üzere 100 ilave iş imkanı yaratıyoruz. Ayrıca tedarik ve hizmetlerimizin %76’sını yerel kaynaklardan sağlayarak yaklaşık 6.000 kişiye dolaylı istihdam olanağı sunuyor, bölge ekonomisini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İsmayıllı fabrikada yenilenebilir enerji yatırımı

CCI Azerbaycan, İsmayıllı fabrikasında yenilenebilir enerji yatırımlarından atık yönetimine, su kaynaklarının korunmasından ağaçlandırma çalışmalarına kadar çeşitli sürdürülebilirlik girişimlerini hayata geçirmeye devam ediyor. CCI ayrıca, Azerbaycan’da kadın mühendisler için burs programı gibi toplum odaklı projelerini sürdürecek.