Coca Cola'nın temettü dağıtım tarihi

Bu hafta temettü dağıtacak şirketler arasında Coca Cola da (CCOLA) bulunuyor. Peki, Coca Cola ne kadar ve ne zaman temettü ödemesi yapacak? İşte detaylar...

Coca-Cola bu hafta temettü dağıtım yapacak şirketler arasında. Nakit kar payı hak kullanım tarihi ise bugün.

Coca-Cola 4 Nisan'da KAP'a yaptığı bildirimde genel kurulun temettü kararını duyurmuştu. Şirket pay başına brüt 7,8626000 TL, net 7,0763400 TL kar payı ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü ve ödeme tarihi 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü olacak. Coca Cola'nın KAP bildiriminde şu detaylar yer almıştı.

Coca Cola'dan temettü açıklaması

Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2023 mali yılı net dönem kârı 20.579.818.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 2.000.015.710,55 TL'nin 27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasına ilişkin şirketimiz Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Şirketimiz 2023 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 7,8626 TL brüt (7,8626 TL net), diğer hissedarlara ise 7,8626 TL brüt (7,07634 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.