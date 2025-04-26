ColendiBank GM Cengiz: Dijital bankacılığın şampiyonu olacağız

Elçin Cirik / Capital Mart 2025 sayısından

Türkiye’nin fintek ekosisteminden doğan ilk dijital mevduat bankası ColendiBank, 2025’in ikinci çeyreğinde faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Banka, ilk etapta Colendi’nin iş ortakları aracılığıyla dokunduğu 19 milyon müşteriye yeni nesil finansal hizmetler sunmayı hedefliyor. ColendiBank Genel Müdürü DENIZ DEVRIM CENGIZ, üç aşamalı bir strateji izlediklerini belirtiyor: “Önce partnerlerimiz üzerinden gömülü finans ürünleri sunacağız, ardından ColendiBank markasıyla bireylere ve KOBİ’lere ulaşacağız. Son aşamadaysa girişimcilerin bankası olacağız.” Cengiz’in hedefi ise net: “Önce Türkiye’de dijital bankacılığın ulusal şampiyonu olmak, ardından bu modeli yurt dışına taşımak istiyoruz.”

Colendi, gömülü finans alanındaki gücünü dijital bankacılığa taşımaya hazırlanıyor. Girişimci Bülent Tekmen, 2012’de İninal kartıyla başladığı ödeme altyapı işini üç yıl sonra satarak, bugünün güçlü finteklerden biri haline gelen Colendi’yi kurdu. Colendi, 2024 Haziranında gerçekleşen Seri B yatırım turunda Migros, Citi Ventures, Sepil Ventures, Re-Pie Asset Management, Finberg ve Hedef Holding’den 700 milyon dolar değerleme üzerinden 65 milyon dolar yatırım aldı. Bir sonraki adım olarak 2024’ün son çeyreğinde dijital mevduat bankası kurma izni alındı. Böylece Türkiye’nin fintek ekosisteminden doğan ilk dijital bankası ColendiBank oldu.

* ColendiBank Genel Müdürü Cengiz ile yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ