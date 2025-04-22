“Dijital bankacılığın şampiyonu olacağız”

Elçin Cirik

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Türkiye’nin fintek ekosisteminden doğan ilk dijital mevduat bankası ColendiBank, 2025’in ikinci çeyreğinde faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Banka, ilk etapta Colendi’nin iş ortakları aracılığıyla dokunduğu 19 milyon müşteriye yeni nesil finansal hizmetler sunmayı hedefliyor. ColendiBank Genel Müdürü DENIZ DEVRIM CENGIZ, üç aşamalı bir strateji izlediklerini belirtiyor: “Önce partnerlerimiz üzerinden gömülü finans ürünleri sunacağız, ardından ColendiBank markasıyla bireylere ve KOBİ’lere ulaşacağız. Son aşamadaysa girişimcilerin bankası olacağız.” Cengiz’in hedefi ise net: “Önce Türkiye’de dijital bankacılığın ulusal şampiyonu olmak, ardından bu modeli yurt dışına taşımak istiyoruz.”

Colendi, gömülü finans alanındaki gücünü dijital bankacılığa taşımaya hazırlanıyor. Girişimci Bülent Tekmen, 2012’de İninal kartıyla başladığı ödeme altyapı işini üç yıl sonra satarak, bugünün güçlü finteklerden biri haline gelen Colendi’yi kurdu. Colendi, 2024 Haziranında gerçekleşen Seri B yatırım turunda Migros, Citi Ventures, Sepil Ventures, Re-Pie Asset Management, Finberg ve Hedef Holding’den 700 milyon dolar değerleme üzerinden 65 milyon dolar yatırım aldı. Bir sonraki adım olarak 2024’ün son çeyreğinde dijital mevduat bankası kurma izni alındı. Böylece Türkiye’nin fintek ekosisteminden doğan ilk dijital bankası ColendiBank, bu yılın ikinci çeyreğinde faaliyete geçecek. ColendiBank Genel Müdürü Deniz Devrim Cengiz, Colendi’nin iş ortaklarıyla 19 milyon müşteriye ulaştığını belirterek bu büyüklüğün banka lisansı ihtiyacını doğurduğunu söylüyor. Banka olduktan sonra ilk etapta bu kitleye erişerek gömülü finansal ürünler sunacaklarını ifade eden Cengiz, büyüme stratejilerini üç aşamalı bir plan üzerine kuruyor: “Önce iş ortaklarımızla gömülü finans ürünlerimizi servis bankacılığı modeliyle sunacağız. Ardından ColendiBank markasıyla bireylere ve KOBİ’lere doğrudan hizmet vereceğiz. Son aşamadaysa girişimlerin ve girişimcilerin bankası olmayı hedefliyoruz.” Cengiz, ColendiBank’ı yüzde 30-32 maliyet/gider oranıyla sektörün en verimli oyuncusu yapmayı amaçlıyor. İlk yıldan kârlılık hedeflediklerini de vurguluyor. ColendiBank Genel Müdürü Deniz Devrim Cengiz, yeni kurulan bankanın büyüme adımlarını şöyle aktarıyor:

Colendi alanında güçlü bir fintek. Dijital banka kurmaya nasıl ve neden karar verdiniz?

Colendi, gömülü finans alanında faaliyette olmak üzere kurulmuş bir fintek. Direkt müşterilere ulaşan bir iş modeli yerine, iş ortakları üzerinden gömülü finans hizmetleri veriyor. Bugün bu modelle, iş ortaklarımız üzerinden 19 milyon müşteriye ulaşmış durumdayız. Belirli bir büyüklüğe ulaştığınızda banka lisansı ihtiyacı ortaya çıkıyor. Lisansı ya siz kendiniz alacaksınız ya da lisanslı kurumlarla iş birliği yapacaksınız. İkinci yol hem deneyimi uçtan uca kontrol etmenizi engelliyor hem işin birim ekonomisini zayıflatıyor. Colendi’nin iş modeli açısından lisans almak çok kıymetli bir adım. Bu büyüklüğün ancak bir banka lisansıyla sürdürülebilir olacağına inandığımız için başvuru yaptık. Ayrıca bu adım, Türkiye’de ilk kez bir fintekin banka lisansı alması açısından da önemli.

Neden dijital mevduat banka lisansını seçtiniz? Dijital katılım banka lisansıyla farkı ne?

Açıkçası bu tercih, hedeflediğiniz mü��teri kitlesi ve sunmak istediğiniz hizmetlerle doğrudan ilgili. Global bir bankacılık modeli oluşturmak istediğimiz için başından itibaren mevduat bankacılığı lisansına odaklandık. Mevduat bankacılığı, hem güven unsuru açısından güçlü bir temel sağlıyor hem geniş bir kapsayıcılık imkanı sunuyor.

Bu alanda nasıl bir fırsat görüyorsunuz? Nasıl bir büyüme potansiyeli var?

Potansiyel gerçekten bizi çok heyecanlandırıyor. 3 dijital mevduat bankası aynı gün faaliyet izni aldı. Türkiye’de yeni bir kategori yarattık. Amacımız diğer bankalarla rekabet edip onların müşterilerini cazip oranlarla kendimize çekmek değil. Yeni bir kategoriyle bankacılık pastasını büyütme planımız var. Bu noktada Türkiye’yi global örneklerle karşılaştırıyoruz. Eylül 2024 sonunda Türkiye’de toplam bankacılık aktiflerinin GSMH’ye oranı yüzde 89 seviyesinde. Avrupa Birliği’ndeyse bu oran yüzde 283. Aslında mevcut pastadan pay kapma yarışına girmek yerine; yeni ürünlerle, kapsayıcılıkla ve daha farklı müşteri segmentlerine ulaşarak pastanın büyümesine katkıda bulunmaya adayız.

Bankanız ne zaman faaliyete başlayacak?

Yılın ikinci çeyreğinde müşterilerimizle buluşacağız. 2 milyar TL ödenmiş sermayemiz var.

Büyüme stratejinizi nasıl çiziyorsunuz?

Üç aşamalı bir stratejik planımız var. Birinci aşamada partnerlerimiz üzerinden gömülü finans ürünlerimizi sunacağız ve bu süreci onların önyüzünü kullanarak servis bankacılığı modeliyle yürüteceğiz. İkinci aşamada ColendiBank markasıyla bireylere ve KOBİ’lere ürün ve hizmetlerimizi sunacağız. Bu faz, gelecek yıl başlayacak. Üçüncü aşamadaysa girişimlerin ve girişimcilerin bankası olmak istiyoruz. Bu, yalnızca bankacılık ürünleri sunmakla sınırlı değil; aynı zamanda girişimlerin ihtiyaç duyduğu tüm finansal altyapıyı sağlamak anlamına geliyor.

Peki, bankasızlara ya da finansal hizmetlere az ulaşan kesime mi gideceksiniz?

İş planımızı Türkiye’de bankasız kesimin bankası olmak üzerine kurmadık. Türkiye’de bugün banka hesabı olmayan insan sayısı çok az. İş modelimiz, ihtiyaç anında devreye giren gömülü finansal servisler sunmaya dayanıyor. Örneğin iş ortaklarımızdan Migros’tan alışveriş yaparken ödemenizi anında kredi ile karşılamak gibi... Bu gibi örnekleri regülasyonun izin verdiği ölçüde diğer bankacılık ürünlerine uygulamak istiyoruz.

İş ortaklarınız kimler?

Migros, MoneyPay, PayCell, Limak Holding’in fintek şirketi Oldubil gibi partnerlerimiz var. Geçmişte farklı iş birliklerimiz de oldu. Bugün bu iş ortaklarımızın uygulamaları ve mağazaları üzerinden aslında 19 milyon müşteriye erişiyoruz. Bu müşteriler bu platformlara girdiklerinde ColendiBank’ın ürünleriyle karşılaşacak ve hizmet alabilecekler. Bu müşterilere erişebilir durumdayız.

Yani 19 milyona ilk etapta erişebilir olacaksınız…

Evet, tabii…

Peki bu müşterilere ne gibi yeni ürünler önereceksiniz?

Önceliğimiz, temel ürünlerle başlamak. Örneğin, bir alışverişin ya da bir faturanın finanse edilmesi gibi ihtiyaçlara yönelik “Şimdi al sonra öde” ürünleri sunacağız. Aynı zamanda bu kanallar üzerinden mevduat da toplayacağız. Zamanla temel bankacılık ürünlerinin tamamını sunacağız. İlerleyen dönemde dijital varlıklar alanında da ürünler sunmayı, özellikle saklama hizmeti vermeyi planlıyoruz.

Sadece mikro kredi mi vereceksiniz?

Hayır, sadece mikro krediyle sınırlı değiliz. Aynı zamanda daha uzun vadeli ve yüksek tutarlı tüketici kredileri de sağlayacağız.

2025 sonunda kaç müşteriye ulaşacaksınız?

Müşteri adedinden ziyade bu yılki hedefimiz ürünlerimizde en iyi deneyimi sunabilmek. Bu yıl için modeli ve müşteri sayısını büyütmek kolay. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Ancak bizim asıl hedefimiz sürtünmesiz, akışkan bir finansal deneyim sunmak. Bundan sonra hacim ve büyüme gelecek.

Ne kadarlık büyüme hedefinden bahsediyoruz?

Bu, tamamen iştahımızla ilintili. Bu yıl için bir büyüklük hedefimiz yok. Rakam söylemek bizi yanlış yere götürür. Biz bu yılı, deneyimi istediğimiz şekilde sağlama yılı olarak görüyoruz. Ekibe, kendime ya da hissedarlarımıza bir aktif büyüklük hedefi koymadık.

Dijital banka olmanın getirdiği maliyet artısıyla müşterilerinize kredi ve mevduatta piyasaya göre nasıl avantajlı oranlar sunacaksınız?

İş modelimizin farkı burada ortaya çıkıyor. İş modelimiz, partnerlerimiz üzerinden ihtiyaç anında kredi vermek üzerine. Yeni müşteri kazanmak için ekstra bir çabamız olmayacak.

Odağınızda sadece bireysel segment mi olacak?

Hayır. Müşteri segmentinden bağımsız, her türlü finansal ürünü gömülü şekilde vereceğiz. Lisansımız bizi TL kredide bireysel ve KOBİ segmentleriyle sınırlıyor; yabancı parada ise kurumsal kredi verilebiliyor. Banka kredi hacmimizin yüzde 25’inin KOBİ’lerden ve yüzde 75’inin bireysel müşterilerden gelmesini bekliyoruz. Burada bir kredi rakamı telaffuz edemeyeceğiz.

Yurt dışında büyüme planlarınız var mı?

Tabii, Colendi’nin hedefi sadece Türkiye’de faaliyet göstermek değil. Önce Türkiye’de dijital bankacılığın ulusal şampiyonu olmak, ardından da bu modeli dışarıya taşımak istiyoruz. Müşteri deneyimi, kapsayıcılık ve yenilikçi çözümlerle hem tüketiciye en iyi hizmeti sunan hem de yatırımcısına güçlü geri dönüş sağlayan bir iş modeli oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu modeli de önce yakın coğrafyada, Türk Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa ve MENA bölgesinde uygulayıp sonrasında global bir iş modeline doğru gitmeyi hedefliyoruz. Bu bölgelerde lisans başvurularımız var, partnerlerimizle sonuçlandırdığımız lisanslar mevcut. Bu noktada 100 milyon müşteriye ulaşmak istiyoruz. Önemli bir nokta da şu, teknolojimizin sahibi biziz. Teknolojiyi farklı coğrafyalarda çalışabilecek şekilde tasarladık. Bu, ileride bize rekabet avantajı sağlayacak. Ayrıca vizyon olarak uzun vadede tarih belirtmeksizin dünyada partner ağımızla ulaşabileceğimiz müşteri sayısını 1 milyara taşımak istiyoruz.

Yeni oyuncu girişi bekliyor musunuz?

Yeni verilen lisanslar var. Yeni lisans almış dijital bankaların tamamına önemli bir görev düşüyor. Bu modelin başarısını öncelikle hep birlikte ortaya koyup bankacılık sistemini büyütecek bir katkı sağlamamız gerekiyor. Ancak bu olduktan sonra yeni lisansların geleceğini düşünüyorum.



İLK YILDAN KÂR HEDEFİ



EN DÜŞÜK ORAN İş modelimizi yapay zeka temelli olarak kurguluyoruz. Her süreci yapay zekayla yapabiliyor muyuz diye bakıyoruz. Bu yaklaşım, bizi maliyet- gelir rasyosu en düşük ve en verimli banka haline getiriyor. Fintek bakış açısıyla sıfırdan bir banka kuruyoruz yani herhangi bir şeyi dönüştürmüyoruz, yük taşımıyoruz.



MÜŞTERİ KAZANIM MALİYETİ Maliyet/gelir oranı hedefimiz yüzde 30-32. Sektörde bu oran yüzde 68. Ayrıca çalışan başına en yüksek verimliliğe sahip banka olmayı da amaçlıyoruz. İlk yılımızdan itibaren sürdürülebilir kârlılıkla ilerleyeceğiz. Bunun iki temel nedeni var: İlki, verimlilik. İkincisi ise mevcut partnerlerimizle servis sunmamızdan kaynaklanıyor. Dijital bankaların en büyük gideri, hızlı büyümek için harcanan müşteri kazanım maliyetleri. Bizim böyle bir gider kalemimiz yok.











“İKİNCİ YARIDAN UMUTLUYUM”



KÂRLILIK Makroekonomik verilerdeki iyileşmeyi yakından takip ediyoruz. Bu düzelmenin sektöre pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Özellikle yılın ikinci yarısında, hem sektör büyümesi hem kârlılık açısından umutluyum. Faizlerin düşmesi de bu süreci destekleyecek. İkinci yarıda banka bilançolarında iyileşme bekliyorum.



HEDEF YÜZDE 5 Sektörde toplam bireysel ihtiyaç kredileri 2024 yılında 1,4 trilyon TL’ye ulaştı. Yıllık yüzde 46 büyüme mevcut. Enflasyon ve faizlerdeki düşüşle birlikte bu artışın kademeli olarak azalmasını bekliyoruz. Dijital platformlarda kısmi müşteri edinim oranı yaklaşık yüzde 80’lerde. Tamamen müşteri edinim sürecinin dijital kanallarla yapılma oranıysa yüzde 10. Bu oranın artacağı beklentisindeyiz. ColendiBank olarak hedefimiz ve beklentimiz yüzde 5 pazar payına erişmek.











