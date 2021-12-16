Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesinde, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

16.12.2021 18:38:000
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG'un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımların da masaya yatırıldığı görüşmede, Türkiye’nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkati çekti.

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