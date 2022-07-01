Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret yüzde 30 ara zamla net 5 bin 500 lira oldu

1.07.2022 17:42:000
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, yeni asgari ücretin net 5 bin 500 lira olduğunu, işverene de 100 lira destek verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır" dedi.

Tüm çalışanların ücretinden asgari ücret kadar kısmından vergi alınmaması uygulaması devam edecek.

 2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

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