Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sosyal Konut Projesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sosyal konut projesi ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sosyal konut projesi 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; (Sosyal konut projesi) Vatandaşımızı olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Sadece konut değil arsa da var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sosyal konut projesi) Vatandaşımızı olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Sadece konut değil arsa da var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş 'kendim yapacağım' diyorsa, onlara da 'buyur kardeşim 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz" dedi.



Tahıl koridoru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin'in dediği gibi gemiler gelişmiş ülkelere gidiyor. Semerkant'ta Rus ürünlerinin de bu koridordan gönderilmesini Putin'den rica edeceğiz. Rus tahılı da gelmeye başlarsa fakir Afrika ülkelerine varıncaya kadar hepsini en ideal şekilde belli bir sisteme oturtur, oralara da bu tahılı göndeririz" ifadelerini kullandı.