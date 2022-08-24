Daikin Avrupa'dan 30 patente ücretsiz erişim

Daikin Avrupa, R32 soğutucu akışkanla birleştirilmiş VRF sistemleriyle ilgili 30 adet patente tüm pazarın ücretsiz erişim sağlayabileceğini R32 Patent Haklarından Feragat Etme Taahhüdü ile duyurdu.

VRF sistemlerde yaygın olarak kullanılan soğutucu akışkan R410A yerine, daha düşük küresel ısınma etkisine sahip olan tek bileşenli soğutucu akışkanın kullanılmasını öneren Daikin Avrupa, bu bağlamda R32 soğutucu akışkanla birleştirilmiş VRF ile ilgili 30 patentine ücretsiz erişim imkânı sağlayarak önemli bir adım attı. Konuyla ilgili olarak temmuz ayında R32 Patent Haklarından Feragat Etme Taahhüdü yayınlayan Daikin Avrupa, çevreci özellikleriyle dikkat çeken R32 soğutucu akışkan kullanımının daha da yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Daikin’in kendine ait patentlere ücretsiz erişim sağlama kararı, hidroflorokarbon (HFC) soğutucu akışkanların küresel ısınma üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik küresel girişimlerin bir sonucu olarak görülüyor. Montreal Protokolü’ndeki Kigali Değişikliği’nin gündem olduğu bir dönemde gerçekleşen bu karar ile Daikin, iklim adına yapılacak tüm çalışmalar için taşın altına elini koyduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Avrupa Birliği ise Avrupa Komisyonu mevcut F-Gaz Yönetmeliği’nde soğutucuların kullanımı adına daha katı gerekliliklerle sonuçlanabilecek bir güncelleme yapmayı düşünüyor. Ayrıca VRF sistemleri, yürürlüğe girmesi halinde yeni bir düzenlemeye tabi olacak. VRF sistemleri ofis, okul, hastane gibi büyük binaların ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun için tek bir dış üniteye birden fazla iç ünite bağlanıyor ve kapalı bir soğutucu akışkan devresi sistem içinde esnek bir şekilde hareket ederek bir binanın odaları boyunca bireysel sıcaklık kontrolüne izin veriyor. F-Gaz yönetmeliği ise klima ve ısıtma üreticilerini daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip bir soğutucu akışkan seçmeye zorlayacak bir çalışma olarak öne çıkıyor. VRF sistemlerinde geleneksel olarak kullanılan soğutucu akışkan ise R410A. Tek bileşenli ve geri dönüşümü daha kolay olan R32 soğutucu akışkanı ise çok daha düşük küresel ısınma potansiyeliyle çok daha uygun bir VRF çözümü sağlayabiliyor. Daikin patentlerine ücretsiz erişimin sağlanması tam da bu noktada R32 soğutucu akışkanının benimsenmesini hızlandırabilecek önemli bir adım olarak kabul görüyor.

Birçok avantaja sahip

Çevre Araştırma Merkezi Genel Müdürü Martin Dieryckx, şunları kaydetti: "Daikin, çok çeşitli soğutucu akışkanları kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor ve her uygulama için uygun soğutucu akışkanın seçimini destekliyor. Bu bağlamda R32 soğutucu akışkanını VRF sistemleri için en uygun soğutucu akışkan olarak kabul ediyor. R32, iklimlendirmenin çevresel etkisini azaltmaya yardımcı olabilecek birçok avantaja sahip olma özelliği taşıyor. Ozon tabakasına zarar vermeyen bir soğutucu olan R32, geleneksel R410A soğutucu akışkanın üçte biri olan küresel ısınma potansiyeliyle öne çıkıyor. Mükemmel bir sistem performansı sağlayan R32, tek bileşenli bir soğutucu akışkan olması sebebiyle geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi kolaydır. Bu da ek işlenmemiş soğutucu akışkan üretimi ihtiyacını azaltır."

EMEA Araştırma Merkezi Genel Müdürü Kazuhide Mizutani ise, “Daikin Avrupa'nın ücretsiz erişim taahhüt ettiği patentler arasında kompresör dönüş hızının kontrolü ve soğutucu akışkan sızıntı sensörleri gibi güvenlik sistemleri ile ilgili olanlar da yer alıyor. Taahhüt, diğer klima ve ısıtma üreticilerinin R32 kullanarak VRF sistemleri geliştirmesini kolaylaştıracak. Ayrıca, ekipmanda güvenlik sistemlerinin kurulmasını teşvik etmek, klima tesisatçılarının ekipmanı denetleme yükünü azaltır." ifadelerini kullandı.

Daikin Avrupa'nın ana şirketi Daikin Industries, çevreye katkıda bulunmak için 2019'dan beri R32 soğutucu akışkan kullanan uygulanabilir klima ekipmanlarıyla ilgili patentler üzerinde maddi gelir istemeyeceğini taahhüt etti. Daikin Avrupa’nın patentlerinin yanı sıra 90 adet yeni patentin hakkından da feragat ettiğini taahhüt eden Daikin Grup, dünya çapında daha fazla çevresel katkı sağlamayı amaçlıyor.