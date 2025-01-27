DeepSeek, çip şirketleri hisselerini nasıl etkiledi

Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelinin ardından küresel çip şirketlerinin hisseleri satış baskısıyla değer kaybetti.

27.01.2025 14:06:220
Paylaş Tweet Paylaş
DeepSeek, çip şirketleri hisselerini nasıl etkiledi

Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelinin diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak ve kısa sürede geliştirilmesinin ardından küresel çip şirketlerinin hisseleri değer kaybetti.

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği şirketin DeepSeek-R1 modelinin, 2 bin Nvidia çipi kullanılarak ve yaklaşık 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirildiği açıklandı.

Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirilen yapay zeka modeli dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

DeepSeek dalgası, küresel piyasalarda çip şirketlerinin hisselerinde satış baskısına yol açtı.

Hollanda merkezli çip makineleri üreticisi ASML'nin hisseleri yüzde 8 geriledi.

Piyasa öncesi işlemlerde ABD'li çip şirketleri Nvidia ve Broadcom hisselerinde kayıplar yüzde 7'yi buldu.

AMD'nin hisselerindeki düşüş yüzde 4'e yaklaştı.

Hisselerdeki değer kaybı, Intel'de yüzde 3,4, Qualcomm'da yüzde 1,3, Arm'da yüzde 2,4 oldu.

Teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 3,3, Amazon'un yüzde 0,24 ve Meta'nın da yüzde 3,47 geriledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

DeepSeek, çip şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?

DeepSeek, çip şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?

Çin'in ucuz ve güçlü yapay zekası DeepSeek dünya gündemine oturdu

Çin'in ucuz ve güçlü yapay zekası DeepSeek dünya gündemine oturdu

THY'den yurt içi indirimli bilet kampanyası

THY'den yurt içi indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Kurumu'nun sigorta şirketi halka açılıyor

Türk Hava Kurumu'nun sigorta şirketi halka açılıyor

Emtia piyasalarında geçen hafta Trump rüzgarı esti

Emtia piyasalarında geçen hafta Trump rüzgarı esti

Reel Kesim Güven Endeksi 100,9'a çıktı

Reel Kesim Güven Endeksi 100,9'a çıktı

Yorum Yaz