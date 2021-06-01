Delta’21 ile Tanışmaya Hazır Mısınız?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde kariyer, girişimcilik ve diğer birçok sosyal alanda çalışmalarını yürüten Liderler Kulübü, ekonominin en merak edilenleri sanal para teknolojileri, dijitalleşme ve finansal piyasaları ele alacak bir etkinlik düzenliyor. Delta’21 katılımcılarına sertifika ile birlikte, çeşitli hediyeler de verilecek.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesindeki Liderler Kulübü’nün bu yıl ilkini gerçekleştireceği Delta’21’de ekonominin en merak edilenleri, sanal para teknolojileri, dijitalleşme, finansal piyasalar ve çok daha fazlası detaylıca ele alınacak. Katılımcılar birbirinden değerli bilgiler edinerek kendini geliştirme ve öne çıkma fırsatı yakalayacak. Ayrıca, Delta’21’in katılımcılarına muhteşem hediyeleri olacak ve etkinlik katılımcılarına sertifika verilecek.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde 2014 yılında kurulmuş olan Liderler Kulübü, alanının liderleriyle lider adayı öğrencileri bir araya getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Liderler Kulübü, öğrencilerin içindeki lider ruhu ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Delta’21’e kayıt için bu adresteki kayıt formunu doldurabilirsiniz: https://forms.gle/5qJ7BBCi6Ck4ahaB8

Sürpriz hediyeler için Liderler Kulübü’nün Instagram hesabına https://www.instagram.com/iuliderler/?hl=tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Delta’21 Etkinlik Detayları

Etkinlik Yeri: Liderler Kulübü YouTube Kanalı

Tarih ve Saat: 3 Haziran Perşembe / 12.30

Konuşmacılar:

Şant Manukyan / İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu / Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Haluk Zülfikar / İstarmer Müdürü

Prof. Dr. Emre Alkin / Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi

Özge Ören / Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi