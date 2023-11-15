DenizBank sendikasyon kredisini 845 milyon dolara yükseltti

DenizBank, sendikasyon kredisini yüzde 134 oranında yenileyerek 845 Milyon Dolara yükseltti. 22 ülkeden 48 katılımcıyla gerçekleşen işlem, bu senenin ikinci yarısında gerçekleştirilen en büyük ve en geniş katılımlı sendikasyon kredisi oldu. İşlemde afet bölgesindeki çiftçilerin ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı sürdürülebilirlik performans hedefleri olarak yer aldı.

Banka, sendikasyon kredisinin kullandırılacağı projelerin de dahil olduğu sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını, 30 Kasım – 12 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecek dünyanın en önemli iklim konferansı COP28’de paylaşacak.

Emirates NBD Capital, Mashreqbank, Standard Chartered Bank ve The Commercial Bank koordinatörlüğünde gerçekleşen işlemde Emirates NBD Capital, Mashreqbank, SMBC Group ve Standard Chartered Bank ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) Koordinatörü olarak yer aldı.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sağlanan sendikasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, “DenizBank olarak, Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşümünü kolaylaştırma misyonuyla hareket ediyoruz. Sadece sağladığımız finansman ve verdiğimiz krediyle değil, ürettiğimiz teknoloji ve kurum içi kapsayıcılık politikalarımızla da bu yaklaşımı benimsiyoruz. Yenilediğimiz sendikasyon kredimiz ile de geleceğimiz için önemli iki konuya odaklanıyoruz. Birincisi, ülkemizdeki tarım arazilerinin büyük bölümünün bulunduğu afet bölgesindeki çiftçilerimizi ayağa kaldırmak ve bu bereketli topraklarda tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak üzere ilave kaynak yaratmak. İkincisi, ülkemizin karbon nötr olma hedeflerini de desteklemek üzere, yenilenebilir enerji yatırımlarına destek sunmak. Gelecek kuşaklara karşı üstlendiğimiz sorumluluğumuzla verdiğimiz bu taahhütlere uluslararası piyasalar tarafından gösterilen güven, motivasyonumuzu daha da artırıyor. 844 Milyon Dolarlık yeni sendikasyon kredimiz ile Bankamızın ekonomiye kazandırdığı taze kaynak miktarı 2023 yılı başından bu yana 2 Milyar Doları aştı” dedi.

Banka olarak iklim değişikliğinin su üzerindeki etkisi konusuna özel önem atfettiklerini ifade eden Ateş, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyamızın yüzde 70'i sularla kaplı, bunların yüzde 2,5’i tatlı su ve sadece yüzde 1'i insan kullanımı için ulaşılabilir. Su kaynakları üzerindeki iklim krizi kaynaklı baskı, su ile bağlantılı tarım, enerji, hayvancılık, turizm gibi sektörlere de sirayet ediyor. Bu nedenle, canlı popülasyonunu tehdit eden plastik atık kirliliği de dahil olmak üzere bu konuyu bütüncül olarak sahipleniyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında, karbon ayak izi yönetimi konusunda teknolojik çözümler geliştiren girişimimiz Erguvan'a yaptığımız yatırım da yine doğal kaynakların korunması ve iklim risklerinin yönetimi konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. Sürdürülebilirlik odaklı bütün bu çalışma ve taahhütlerimizi, Aralık ayında, hissedarımız Emirates NBD iş ortaklığında Dubai’de gerçekleşecek iklim konferansı COP28’de dünya kamuoyuyla paylaşacak olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. İşlemimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”