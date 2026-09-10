Türkiye startup ekosisteminde yatırımların yüzde 81’i satın almalara gitti

KPMG Türkiye ve 212’nin raporuna göre Türkiye startup ekosisteminde 2026’nın ikinci çeyreğinde 40 işlem gerçekleşti.

Türkiye girişim sermayesi ekosisteminde 2026’nın ikinci çeyreğinde 559 milyon dolarlık işlem hacmi oluştu. KPMG Türkiye M&A ve 212 tarafından hazırlanan Türkiye Startup Yatırımları raporuna göre, yılın ikinci çeyreğinde toplam 40 işlem gerçekleşti.

İşlem hacmi, geçen yılın aynı dönemindeki 858 milyon doların altında kaldı. Ancak 2025’in ikinci çeyreğindeki yüksek rakamda Uber’in Trendyol Go’nun yüzde 85 hissesini yaklaşık 700 milyon dolara satın alması belirleyici olmuştu.

Bu yılın ikinci çeyreğinde de Uber, Türkiye startup ekosistemindeki en büyük işlemlerin başrolünde yer aldı.

435 milyon dolarlık Uber işlemi

Çeyreğin en büyük işlemi, Uber’in Getir Yemek’in tamamını 335 milyon dolar karşılığında satın alması oldu. Uber aynı dönemde Getir Perakende Lojistik’in yüzde 15 hissesini de 100 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Böylece Uber’in yalnızca bu iki işlemdeki toplam harcaması 435 milyon dolara ulaştı.

Satın almalar ikinci çeyrekteki toplam işlem hacminin 455 milyon dolarını, yani yüzde 81,4’ünü oluşturdu. Bu tablo, Türkiye’de belirli bir ölçeğe ulaşan teknoloji şirketleri açısından stratejik satın almaların giderek daha önemli bir çıkış yolu haline geldiğine işaret etti.

KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Özge İlhan Acar, büyük ölçekli stratejik satın almaların girişimlerin ölçeklenme sürecinde daha fazla öne çıktığını belirterek, Uber’in iki yıl üst üste Türkiye’de teslimat ve lojistik alanında büyük satın almalara imza atmasının küresel şirketlerin yerli teknoloji şirketlerine ilgisinin sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Yapay zekâ en fazla işlem yapılan alan oldu

İkinci çeyrekte işlem adedi açısından yapay zekâ öne çıktı. Bu alanda 7 işlem gerçekleşirken, oyun ile teslimat ve lojistik sektörlerinde 5’er işlem yapıldı. E-ticaret ve sağlık teknolojilerinde ise 4’er işlem kaydedildi.

İşlem hacminde ise Uber’in satın almalarının etkisiyle teslimat ve lojistik 436 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 82 milyon dolarla oyun ve 20 milyon dolarla pazarlama teknolojileri takip etti.

Yapay zekâ girişimleri ise 7 tohum aşama yatırımıyla toplam 6,9 milyon dolar yatırım aldı.

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, küresel trendle paralel şekilde Türkiye’de de yapay zekânın en fazla işlem yapılan dikey olarak öne çıktığını belirterek, sermaye ilgisinin giderek yapay zekâ odaklı şirketlere yöneldiğine dikkat çekti.

Grand Games’ten 70 milyon dolarlık yatırım

Çeyreğin en büyük yatırım turlarından biri oyun sektöründe gerçekleşti.

Grand Games, Balderton Capital liderliğinde gerçekleştirdiği yatırım turunda 70 milyon dolar yatırım aldı. Tura Bek Ventures, Laton Ventures ve bireysel yatırımcı Mert Gür de katıldı.

Grand Games’in yatırımı, oyun sektörünün Türkiye’de uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini gösteren önemli işlemlerden biri oldu.

Oyun dikeyinde ayrıca Bold Games 6 milyon dolar, Mission Control Games 4 milyon dolar ve Mindtail Games 2 milyon dolar tohum yatırımı aldı.

Yerli yatırımcı işlem sayısında, yabancılar hacimde lider

Yatırımcı dağılımında ise dikkat çekici bir ayrım ortaya çıktı.

İkinci çeyrekte gerçekleşen 40 işlemin 29’unda yerli yatırımcılar lider yatırımcı olurken, bu işlemlerin toplam büyüklüğü 17 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Yabancı yatırımcıların lider olduğu 11 işlem ise 543 milyon dolarlık hacim yarattı. Böylece yabancı yatırımcılar toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 97’sini oluşturdu.

ABD, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Ürdün merkezli yatırımcılar yüksek hacimli işlemlerde öne çıktı.

Tohum yatırımları devam etti

Aşama bazında bakıldığında ikinci çeyrekte 31 tohum aşama, 1 erken aşama ve 8 satın alma işlemi gerçekleşti. Geç aşama yatırımında ise işlem kaydedilmedi.

Tohum aşama yatırımlarının toplam hacmi yaklaşık 34 milyon dolar oldu.

Grand Games’in 70 milyon dolarlık yatırımı ise tek erken aşama işlemi olarak çeyreğin toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 12’sini oluşturdu.

Çeyreğin diğer dikkat çeken işlemleri arasında yapay zekâ destekli pazarlama teknolojisi platformu Segmentify’ın Suudi Arabistan merkezli Unifonic tarafından yaklaşık 20,1 milyon dolara satın alınması ve eğitim teknolojileri girişimi Lucida AI’ın 7 milyon dolar yatırım alması yer aldı.

Küresel tarafta yapay zekâ yatırımları ağırlığını korudu

Türkiye’deki tablo küresel girişim sermayesi piyasasındaki eğilimlerden bağımsız değil. KPMG ve 212’nin raporuna göre 2026’nın ikinci çeyreğinde dünya genelinde girişim sermayesi yatırımları 8.440 işlemde 227 milyar dolara ulaştı.

Küresel yatırım ortamında özellikle büyük ölçekli yapay zekâ yatırımları belirleyici oldu. Anthropic’in 65 milyar dolarlık, Project Prometheus’un 12 milyar dolarlık ve DeepSeek’in 7,4 milyar dolarlık yatırım turları, yapay zekânın küresel sermaye akışındaki ağırlığını koruduğunu ortaya koydu.

Türkiye tarafında ise ikinci çeyrek verileri, ekosistemin yalnızca yeni yatırım turlarıyla değil, stratejik satın almalarla da büyüdüğünü gösterdi.

Özge İlhan Acar’a göre ölçeklenen girişimlerin stratejik yatırımcıların radarına daha fazla girmesi ve satın almaların toplam işlem hacmindeki payının yükselmesi, Türkiye startup ekosisteminin olgunlaşma sürecinde yeni bir aşamaya işaret ediyor.