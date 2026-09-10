ABD'de üretici enflasyonu Ağustos'ta hızlandı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde arttı.

10.09.2026 16:09:540
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ABD'de üretici enflasyonu Ağustos'ta hızlandı

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Ağustosta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan üretici fiyatları, temmuzda yüzde 0,1 artış göstermişti.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise ağustosta yüzde 5,4 oldu. Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 5,3 olması yönündeydi. ÜFE temmuzda yıllık yüzde 4,8 artmıştı.

- Çekirdek ÜFE yıllık bazda beklentilere paralel

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.

Yıllık bazda piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşen çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması bekleniyordu.

Çekirdek ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 4,3 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.


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