Insha GSYF’den yapay zekâ girişimi Safahat.ai’ye yatırım

Insha GSYF, hukuk süreçlerini yapay zekâ ile otomatikleştiren Safahat.ai’nin 590 bin dolarlık pre-seed yatırım turuna katıldı. Girişim, yatırımla birlikte ürün geliştirme, kurumsal entegrasyon ve global pazarlara açılma çalışmalarını hızlandıracak.

Albaraka Türk iştiraki Insha Ventures’ın desteklediği Insha Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Insha GSYF), yapay zekâ tabanlı hukuk teknolojileri geliştiren Safahat.ai’ye yatırım yaptı. Girişimin toplam 590 bin dolarlık pre-seed yatırım turunda yer alan Insha GSYF, Safahat.ai’nin ürün ve teknoloji altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Yatırım kapsamında girişimin kurumsal entegrasyonlarını artırması, ürün geliştirme kapasitesini güçlendirmesi ve uluslararası pazarlara açılımını hızlandırması hedefleniyor.

Hukuk süreçlerini yapay zekâ ile otomatikleştiriyor

Safahat.ai, icra takibi, dava süreçleri ve sözleşme yönetimini tek bir yapay zekâ platformunda bir araya getiriyor. Platform; yüksek hacimli hukuki operasyonlarda dosya analizi, dilekçe hazırlama, süreç takibi, sözleşme üretimi ve risk analizi gibi işlemleri otomatikleştirmeyi hedefliyor.

Girişimin teknolojisi aynı zamanda dosya sınıflandırma, önceliklendirme ve iş dağıtımı gibi operasyonel süreçlerde de yapay zekâdan yararlanıyor. Böylece hukuk ekiplerinin zaman alan tekrarlayan işlerden ziyade hukuki değerlendirme ve karar süreçlerine odaklanması amaçlanıyor.

Safahat.ai’nin önemli özelliklerinden biri ise on-premises çalışma modeli. Bu model, özellikle bankalar ve finans kuruluşları gibi veri güvenliği ve regülasyon gereksinimleri yüksek kurumların hukuki verilerini kendi altyapılarında tutmasına imkân sağlıyor.

Hedefte global pazarlar var

Safahat.ai, Türkiye'deki hukuk teknolojisi ürününü uluslararası pazarlara taşımayı da planlıyor. Girişim, İngiltere pazarı için ürün geliştirme çalışmalarını sürdürürken Körfez ülkelerine yönelik çalışmalar da yürütüyor.

Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, yatırımın yüksek hacimli hukuki süreçlerde verimlilik ve veri güvenliği ihtiyacına yönelik olduğunu belirterek Safahat.ai’nin büyüme potansiyeline dikkat çekti.

Safahat.ai Kurucusu Ahmet Necip Arslan ise girişimin Türkiye’de geliştirdiği yapay zekâ altyapısını global pazarlara taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Insha GSYF’nin yatırımının yanı sıra CoFunds Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da Safahat.ai’nin yatırımcıları arasında yer alıyor.