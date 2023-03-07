Deprem endişesi yastık altını boşaltıyor

Yaşanan depremler sonrasında yastık altındaki altınların bankaya dönüşü hızlandı. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın “Ekpertiz için gelen altın tutarı üç katına çıktı" dedi.

7.03.2023 16:08:050
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Deprem endişesi yastık altını boşaltıyor

Olası bir deprem korkusu yastık altındaki altınların bankaya dönüşünü hızlandırdı. Bloomberght'nin haberine göre Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın “Ekpertiz için gelen altın tutarı üç katına çıktı. Her geçen gün talep yukarı doğru gidiyor. Depremden sonra güvenli liman gördükleri için halkımız altınlarını bankaya getirmeye başladı. Türkiye’de 10 bölgede böyle büyük bir deprem olduktan sonra insanların bütün birikimleri enkaz altında kaldı" şeklinde konuştu.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Nadir Metal Rafineri Eksper Koordinasyon Müdürü Süleyman Yenihayat ise “Özellikle yastık altı altın Türkiye’de oldukça popüler. Yaklaşık 10 senedir bankalarda altın toplama günleri düzenliyoruz. Şu anda deprem bölgesiyle ilgili de yoğun talepler alıyoruz. Hacimlerde yüzde 30-40’dan fazla artış oldu. Daha da artacağını bekliyoruz" dedi.

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