VakıfBank'tan yeşil dönüşüme 50 milyar TL'lik finansman

İklim değişikliğiyle mücadele, enerji verimliliği ve karbon emisyonlarının azaltılması sanayi şirketlerinin yatırım gündeminde giderek daha fazla yer tutuyor.

Tuba İlze Ün / [email protected]

Özellikle Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, ihracatçı şirketlerin üretim süreçlerini yeniden değerlendirmesini gerektirirken yeşil dönüşüm yatırımlarının finansmanı da önem kazanıyor. VakıfBank, bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı stratejisi doğrultusunda geliştirdiği Geleceğe Değer Paketi'ni tanıttı. Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek COP31 öncesinde kamuoyuyla paylaşılan paket, KOBİ'ler başta olmak üzere ticari ve kurumsal işletmelere yönelik 12 finansman ürününü bir araya getiriyor. VakıfBank, paket kapsamında 50 milyar TL finansman sağlamayı hedefliyor. İşletmelere yatırımın niteliğine göre yatırım kredisi, proje kredisi ve tamamlayıcı işletme ihtiyaç kredisi seçenekleri sunulacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de özellikle teminat ihtiyacı bulunan KOBİ'lerin finansmana erişimini destekleyecek.

"50 milyar TL finansman sağlamayı hedefliyoruz"

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılığın üretime, istihdama, verimliliğe ve rekabet gücüne katkı sağlayan bir anlayışla ele alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı anlayışımızla ülkemizin kalkınma yolculuğunda fark oluşturan her alanda yer almayı ve bu yolla ülkemize değer katmayı vizyon edindik. İmalatçının, üreticinin, sanayicinin, ihracatçının, kadın ve genç girişimcilerin ana bankası olma hedefiyle çalışıyoruz. Bu anlayışla finansmanı üretime, istihdama, verimliliğe ve rekabet gücüne katkısıyla birlikte ele alıyoruz." Geleceğe Değer Paketi kapsamında 50 milyar TL finansman sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Arslan, “Uluslararası kaynaklarla finansman gücümüzü artırıyor, iş birliklerimizle dönüşümün farklı aşamalarında işletmelerimizin yanında yer alıyoruz" dedi. Arslan, finansmanın yalnızca büyük sanayi şirketlerine yönlendirilmemesi gerektiğine de dikkat çekti. KOBİ'lerin ve girişimcilerin dönüşüm sürecine katılmasının önemini vurgulayan Arslan, bugünün KOBİ'lerini geleceğin büyük sanayici ve ihracatçıları haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Uluslararası kaynakta 9 milyar dolara ulaştı

VakıfBank'ın sürdürülebilir kalkınma alanındaki finansman kapasitesi de büyüyor. 2026 yılının başından bu yana uluslararası piyasalardan 9 milyar dolarlık kaynak temin edildiğini söyleyen Arslan, bu tutarın 7 milyar doları sürdürülebilir kalkınma önceliklerine yönlendirildiğini ifade etti. 7 milyar dolarlık kaynağın 1 milyar dolarının kadın ve genç istihdamının artırılmasına, 1 milyar doların kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimine, 2 milyar doların deprem ve afet bölgelerinin yeniden imara, 3 milyar dolarınsa çevre dostu yatırımlara ayrıldığını belirtti. VakıfBank’ın COP31 kapsamında uluslararası kaynak iş birliklerini genişletmeyi planladığını da belirten Osman Arslan, dört farklı uluslararası finans kuruluşuyla yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sıfır atık projelerine yönelik toplam 2 milyar dolarlık yeni kaynak sağlanmasının planlandığını açıkladı.

İhracatçılara "Yeşil Vize" desteği

Yeni paketin öne çıkan ürünlerinden biri İhracatçılara Özel Yeşil Vize Kredisi. Özellikle Avrupa Birliği'ne ihracat yapan işletmelerin karbon emisyonlarını hesaplaması, raporlaması ve azaltması için geliştirilen ürün, finansmanla teknik danışmanlığı bir araya getiriyor. MEXT Teknoloji Merkezi iş birliğiyle işletmelerin mevcut durumları analiz edilerek dekarbonizasyon yol haritaları hazırlanacak. VakıfBank ise bu yol haritalarında belirlenen emisyon azaltım yatırımlarına finansman sağlayacak. Arslan, "Biz bu noktada KOBİ'lere kredi verirken danışmanlığı da MEXT Teknoloji ile birlikte yapacağız. Çünkü o onların uzmanlık alanı" dedi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da MEXT'in altı yılda bin farklı şirkete dönüşüm konusunda destek verdiğini, 45 binden fazla çalışanı dijital, yeşil ve yapay zeka yetkinlikleriyle eğittiğini açıkladı. Akkol, 150'den fazla firmaya da kamu teşviklerinden yararlanmaları konusunda rehberlik ettiklerini belirtti. Akkol, MEXT'in işletmelerin teknoloji, insan kaynağı ve yatırım ihtiyaçlarına göre yol haritası oluşturduğunu, VakıfBank'ın ise bu yatırımları daha uygun koşullu ve uzun vadeli kredilerle finanse edeceğini söyledi.

Sıfır atıkta 365 milyar TL'lik ekonomik katkı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin ekonomik ve çevresel sonuçlarına ilişkin verileri paylaştı. Ağırbaş, "Yola çıktığımızda yüzde 13 olan geri kazanım oranımız bugün yüzde 40'lara ulaştı. Dokuz yılda 90 milyon ton atığı ekonomimize kazandırdık. Bu dönüşümün ekonomimize katkısı 2025 yılı itibarıyla 365 milyar lirayı buldu. Ayrıca 180 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik" dedi. Atıkların sanayi için önemli bir hammadde kaynağı olduğuna dikkat çeken Ağırbaş, atık tesislerine ulaşan her 10 ton atığın 7'sinin geri kazanılmadan bertaraf edildiğini belirterek, "Bu nedenle sıfır atık, aynı zamanda hammadde ve arz güvenliği meselesidir. Sanayimizin gelecekteki hammadde güvencesi, şehirlerimizin atıklarında saklıdır" ifadelerini kullandı. VakıfBank'ın finansman paketinin önemine de değinen Ağırbaş, "VakıfBank'ın COP31'e günler kala attığı bu ikinci adım, sıfır atığı sosyal sorumluluk başlığının ötesine taşıyarak bankacılığın ve kalkınmanın ana gündemine yerleştirmesi bakımından son derece kıymetli" dedi. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, finansman olanaklarının üretim sektörünün ihtiyaçlarıyla buluşturulmasının önemini vurguladı. Özegen, "İşletmelerimizin daha az enerjiyle, kaynaklarını daha verimli kullanarak üretmesi, hem maliyetlerini azaltacak hem de rekabet gücümüzü artıracaktır. Bu nedenle yeşil dönüşümü, üretimimizin ve ihracatımızın geleceği açısından önemli bir yatırım alanı olarak görüyoruz" dedi. KGF olarak işletmelerin bugünkü ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra geleceğe hazırlanmalarına da katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Özegen, VakıfBank ile iş birliklerini sürdüreceklerini ifade etti.