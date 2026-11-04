Penta Teknoloji, 2026’nın ilk 9 ayına ait konsolide cirosunu açıkladı

Penta Teknoloji, 2026 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Penta Teknoloji’nin 9 aylık konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 28 milyar TL’ye yükselirken, brüt kârı da yüzde 33 artışla 2,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket 301 milyon TL vergi öncesi kâr elde ederken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) yüzde 32 artışla 1,1 milyar TL seviyesine ulaştı. FAVÖK marjı ise yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

"Teknoloji ekosistemindeki konumumuzu verimlilik ve kârlılık odağıyla büyüyerek güçlendiriyoruz"

Şirketin 9 aylık performansını değerlendiren Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, "2026’nın ilk dokuz ayında değişen pazar koşullarında doğru stratejiler benimseyerek istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Stratejik önceliklerimiz ve iş süreçlerimizi sürekli geliştirmeye yönelik dijital yatırımlarımızın katkısıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciro, brüt kar ve FAVÖK’te güçlü büyüme kaydettik. Geniş ürün ve hizmet portföyümüz, operasyonel yetkinliklerimiz ve dijitalleşmeyi merkeze alan bütünleşik yönetim yaklaşımımızla pazar dinamiklerine hızla uyum sağlarken teknoloji ekosistemindeki güçlü konumumuzu pekiştirmeye devam ettik. Önümüzdeki son çeyrekte sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda finansal gücümüzü ve pazar etkimizi artırmaya odaklanacağız. Yapay zeka destekli donanım teknolojileri, merkezi veri yönetimi ve bulut çözümleri başta olmak üzere teknoloji dünyasına yön veren gelişmeleri yakından takip ederek iş ortaklarımıza değer katan çözümler sunmayı sürdüreceğiz. Verimlilik ve operasyonel mükemmellik odağındaki yatırımlarımızı, insanı merkeze alan kurum kültürümüz ve uzun vadeli iş birliklerimizle destekleyerek Penta Teknoloji’nin büyümesine ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.