Deprem sonrası sıfırdan başladı Türkiye 3'üncüsü oldu

Türkiye’nin en hızlı büyüyen e-ticaret altyapı sağlayıcılarından IdeaSoft’un en başarılı iş ortaklarından biri seçilen CreoSoft Yazılım, Kahramanmaraş depreminde tüm emeklerini kaybederek, sıfırdan başladı. Şimdi ise Bursa’da faaliyetlerine büyüyerek devam ediyor.

IdeaSoft, Kıbrıs’ta düzenlediği “Dijital Dünyaya Yön Verenler” toplantısında e-ticarete ışık tutacak bilgiler paylaşarak, en başarılı iş ortaklarını açıkladı. En başarılı 5 ortaktan biri seçilen CreoSoft Yazılım, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminde bütün emeklerini kaybederek sıfırdan başlayan bir yazılım şirketi olarak dikkat çekiyor.

CreoSoft Yazılım Kurucu Ortaklarından Ahmet Kaya hikayelerini şöyle anlattı…

CreoSoft Yazılım olarak 2017’den bu yana Kahramanmaraş ve çevresinde e-ticaret yapmak isteyen işletmelere IdeaSoft partneri olarak uçtan uca çözümler sunuyoruz. Dijital bir ajans olarak bu sürede çeşitli başarılara imza attık. 2023 Şubat ayında yaşanan deprem felaketi ile ajansımız, birçok personelimizin ve işletme binamızın da depremden etkilenmesi ile Kahramanmaraş’ta daha fazla hizmet vermeye devam edemeyeceğine karar verdi. Bu nedenle iki ortak olarak şehir değiştirmeye karar verdik.

Bursa’da sıfırdan başladık, satışta Türkiye üçüncüsü olduk

Bu süreçte Bursa’da faaliyet gösterme konusunda bizi destekleyen iş ortaklarımızla hemfikir olarak Bursa’da bir ofis tuttuk ve her şeye sıfırdan başladık. Çünkü depremle birlikte geçmiş altı yıllık deneyimimiz neredeyse sıfırlandı. Yeniden müşteriler bulup hiç bilmediğimiz bir şehirde hizmet vermeye başladık. Tabii büyük işler yapmak için ekip kurmak gerekir. 2023 yazında ekip kurmaya karar verdik ve ilk personellerimizi eylül ayında ekibe dahil ettik. Hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Bu süreçte yaptığımız çalışmalarla IdeaSoft partneri olarak satış sıralamasında Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attık. Şu an CreoSoft Yazılım Bursa’da ilk yerleştiğimiz ofis sığmayıp yeni bir ofisle anlaştık. Ekibimizi ve başarılarımızı daha da büyüterek yolumuza devam ediyoruz.”