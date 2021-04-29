Deutsche Bank Temmuz'da TCMB'den faiz değişikliği bekliyor

Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Temmuz ayından itibaren faiz indirmesini beklediklerini ve yıl sonu için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerini söyledi.

Bloomberg HT’ya yaptığı değerlendirme yüzde 15’e yakın bir yılsonu enflasyonu beklediklerini belirten Wietoska, “Enflasyon kısa vadede artmaya devam edecek, baz etkileri ve Döviz şokunun da bunda payı olacaktır. Nisan’da enflasyonun yüzde 17’ye çıkmasını bekliyoruz ama bunun zirve olacağını düşünmüyoruz ve enflasyondaki artışın devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Hala çok fazla belirsizliğin olduğunu ve dış koşulların zorlu kalmaya devam ettiğini belirten Wietoska, TL’deki yüksek oynaklığın enflasyonu kısa vadede etkileyeceğini belirtti.

“Bu kadar çok küresel belirsizlik varken reel faizlerin yüzde 1’in üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum” diyen Wietoska, Haziran ayından sonra enflasyonun düşüşe geçmesini beklediklerini ve TCMB’nin enflasyonun zirveyi görmesinden sonra parasal gevşemeye başlayacağını düşündüklerini söyledi. Wietoska politika faizinin yıl sonunda yüzde 15-16 seviyesinde olmasını beklediklerini vurguladı.

Ulusal karantina, finansal koşullar ve turizm ile ilgili belirsizliklerin büyümeyi baskılayacağını düşünen Wietoska, “İlk olarak büyümenin yüzde 5 olmasını bekliyorduk şu an ise aşağı yönlü bir revize ile yüzde 4,5 olmasını bekliyoruz. Türk Lirasında ise kademeli olarak daha fazla değer kayıpları bekliyoruz” diye ekledi.