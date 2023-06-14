Dev şirketlerin büyüme sırrı: İyi yönetime odaklanan kârını arttırdı

Dünya ekonomisinde resesyonun etkilerinin hissedildiği bir yıl olsa da Türkiye'nin dev grupları iyi yönetime odaklanarak büyüme ve kârlılık yakalamayı başardı.

14.06.2023 17:40:070
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Dev şirketlerin büyüme sırrı: İyi yönetime odaklanan kârını arttırdı

Tüm risklere karşı dev gruplar iyi yönetime odaklanarak büyüme ve kârlılık yakalamayı başardı.

Capital 2023 Mayıs sayısından

2023’te hedeflerine kararlılıkla ilerleyen devler; enflasyon, finansman, nakit akışı ve kur riskine karşı da teyakkuza geçmiş durumda. 

Yıl boyunca en çok, artan enflasyon ve krediye erişimde yaşanan sıkıntılar şirketleri zorladı.

Bu tabloda Türkiye’nin en büyük şirketleri yine en önemli sınavlardan birini verdi. Artan ihracat pazarlarındaki sıkıntılar, kur baskısı, yükselen enflasyon ve maliyetler karşısında büyümeye devam ettiler.

Türkiye’nin en büyük iki grubu Koç Holding yüzde 160, Sabancı Holding de yüzde 166 oranında ciro büyümesi yaşadı. Bazı gruplar büyüme rekoru kırdı. Coşkunöz Holding yüzde 272, Alarko Holding yüzde 253, TAV Havalimanları Holding yüzde 233 büyüdü.

Bu performansın perde arkasına baktığımızda tüm risklere karşı grupların iyi yönetime odaklanarak büyüme ve kârlılık yakaladığını görüyoruz.

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