Devlerin sınav yılı planları

“NET NAKİT AKIMI YARATARAK BORÇLULUĞUMUZU AZALTIYORUZ”

HURŞİT ZORLU ANADOLU GRUBU İCRA BAŞKANI



“ÖNCELİĞİMİZ” Geleceğe yönelik pek çok farklı alanda pek çok farklı hedefimiz var. Büyümemizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek ve paydaşlarımıza değer katmaya devam etmek en önemli önceliğimiz. Dayanıklılığımızı artırabilmek ve tüketicilerimize en iyisini sunabilmek için her alanda gelişmeleri ve yenilikleri takip ediyor, gerekli gördüğümüz alanlara yatırımlarımızı yönlendiriyoruz. Öncelikli başlıklarımız; tüketicilerle yakın bağların korunması, operasyonel verimlilik maliyetlerinin yönetilmesi, güçlü nakit akışı, etkin ve disiplinli finansal yönetim, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmaları olmaya devam edecek.



ODAKTA ANA İŞ KOLLARI VAR Faaliyet gösterdiğimiz her alanda değer katan çalışmalara ve uzun vadede büyümemize destek olacak yatırımları yapmaya devam edecek şekilde hedeflerimizi belirliyoruz. Ana iş kollarımıza odaklanma ve net nakit akımı yaratarak borçluluğun azaltılması stratejisi çerçevesinde hareket ediyoruz. İçecek tarafı büyümesine devam ediyor, yurt içinde ve yurt dışında üretim kapasite artışları yapıyoruz. Otomotiv tarafında Isuzu işimizi destekleyip geliştiren yatırımlarımız var. Togg, grubumuz için önemli bir yatırım ve çok inandığımız bir proje.



TAKİPTEKİLER Migros yaklaşık 3 bin mağazaya ulaştı. İş gelişiminde, mağazacılıkta ve dijitalde çok önemli yatırımlar yapıyor. Önümüzdeki süreçte holding ve şirketlerimiz bünyesinde varlıklarımızın daha verimli kullanılabilmesine veya satışlarına yönelik stratejik alternatifleri de her zaman olduğu gibi değerlendiriyoruz. Bu dönemde global belirsizlikler, yüksek enflasyon, küresel durgunluk endişeleri, enerji maliyetleri ve iklim değişikliği gibi gündem maddelerini yakından takip ediyoruz.