Dijitalleşmeye 1 milyar TL yatırdı, yeni yatırımlara hazırlanıyor

Pandemi dijitalleşmede adeta bir çarpan etkisi yarattı. Pek çok sektörde, sadece birkaç ayda iş yapış biçimleri değişti. Pandemi döneminde 11 milyar TL’den fazla yatırım yapan kargo sektörü, müthiş bir dönüşümden geçiyor.

Yurtiçi Kargo da dijitalleşme yatırımlarına hız vererek son 2 yılda teknoloji odağında 1 milyar TL’lik yatırım yaptı. 20 binden fazla personeliyle hizmet veren Yurtiçi Kargo’nun genel müdürü Fatih Önyol, 2021 yılında saatlik işleme kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezini devreye aldıklarını söyledi.

2022’de de yeni yatırım planları olduğunu anlatan Fatih Önyol’la Yurtiçi Kargo’nun dijitalleşme yatırımlarını konuştuk. Capital Mart 2022 sayısında yer alan röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ