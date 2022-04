Dijitalleştirmeye 1 milyar TL yatırdık

"YK PLUS'I GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"



“2 BİN NOKTAYI GEÇTİK” YK Plus, 2020 yılında Türkiye’nin de pandemi etkisi altına girmesinin ardından öne çektiğimiz projelerimizden biriydi. 3 temel başlık altında hayata geçirdiğimiz YK Plus projemiz, bugün Kontrol Sende’yle dördüncü özelliğine de kavuşmuş durumda. YK Plus kargo teslim noktaları projemizde bugün 2 bin noktanın üzerine çıkmış durumdayız. Bu proje sayesinde teslimat süremizi hızlandırırken müşterilerimizin de alternatif teslimat seçeneklerinden yararlanmasını sağlıyoruz.



AKILLI KARGO DOLAPLARI YK Plus 7/24 akıllı kargo dolaplarının da sayısı bugün itibarıyla 200’e yaklaştı. Müşterilerimiz e-ticaret gönderilerinin teslimatı için kargo dolaplarımızı tercih edebiliyor. Bu sayede alıcılar mesai saatlerinden bağımsız olarak istediği saatte kargo dolaplarımızdan gönderilerini teslim alabiliyor. Ayrıca yine Yurtiçi Kargo iade kodu olan herkes, e-ticaret iadelerini dolaplarımız üzerinden gerçekleştirebiliyor.



“YENİ UYGULAMA BAŞLATTIK” 2021 yılı itibarıyla YK Plus çatısı altında sunduğumuz bir hizmet daha var. Bu uygulamamızın adı “Kontrol Sende”. Kontrol Sende uygulamamızla müşterilerimize teslimat gününü erteleme, teslimat adresini değiştirme ve alıcısı olduğu kargoyu canlı takip edebilme olanağı veriyoruz. Her geçen yıl olduğu gibi bu yıl da YK Plus projelerimizi güçlendirmeye ve yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.