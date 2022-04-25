Dijitalleştirmeye 1 milyar TL yatırdık

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Pandemi döneminde 11 milyar TL’den fazla yatırım yapan kargo sektörü, müthiş bir dönüşümden geçiyor. Yurtiçi Kargo da dijitalleşme yatırımlarına hız vererek son 2 yılda teknoloji odağında 1 milyar TL’lik yatırım yaptı. 20 binden fazla personeliyle hizmet veren Yurtiçi Kargo’nun genel müdürü FATİH ÖNYOL, otomasyon yatırımlarını sürdüreceklerini söylüyor. “2021 yılında saatlik işleme kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezini devreye aldık” diyen genel müdür, 2022’de 3 yeni otomasyon merkezini daha sektöre kazandıracaklarını açıklıyor.

Pandemi dijitalleşmede adeta bir çarpan etkisi yarattı. Pek çok sektörde, sadece birkaç ayda iş yapış biçimleri değişti. Bu dönemde lojistik ve kargodaki gelişmeler, tüm sektörler için kritik hale geldi. Çünkü lojistik ve kargo operasyonlarının başarılı bir şekilde yürütülmediği bir ortamda, ne e-ticaret gelişebilirdi ne kapanmalar atlatılabilirdi. 1982’den bu yana Türkiye’nin en büyük kargo operasyonunu yöneten Yurtiçi Kargo da pandemi sürecinde dijitalleşme yatırımlarına hız verdi. Kargo adedinde büyüklüğün yüzde 40 arttığı bu dönemi şirket, hayata geçirdiği dijital çözümlerle yönetti. 2020 yılından bu yana odaklarına teknolojiyi alarak 1 milyar TL’ye yakın yatırım yaptıklarını ifade eden Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, 2022 yılında ise odakta otomasyon yatırımları olduğunu belirtiyor. “2021 yılında saatlik işleme kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezini devreye aldık. 2022’de 3 yeni otomasyon merkezini daha sektöre kazandıracağız” diyor. Fatih Önyol’la Yurtiçi Kargo’nun dijitalleşme yatırımlarını konuştuk:

Pandemiyle birlikte kargo sektöründe ciddi bir dijitalleşme süreci başladı. Bu anlamda sektörde nasıl bir dönüşüm yaşanıyor?

Aslında dijitalleşme süreci, sadece kargo sektöründe değil tüm sektörlerde pandemiden çok önce başlamıştı. Akıllı cep telefonları, yüksek hızlı internet altyapısı, robotik sistemler, IoT teknolojileri, bir anda hayatımıza girdi ve son 15 yılda inanılmaz bir hızla hayatımızı değiştirdi. Hatta öyle ki bazı sektörler uçtan uca değişmek durumunda kaldı. Pandemi dönemine gelecek olursak insanlar evlerinden dışarıya çıkamadıkları için teknoloji kullanımı normal dönemlere göre çok daha yüksek seviyelere çıktı. İnsanlar fiziksel ihtiyaçlarını da bilgi ihtiyaçlarını da internet üzerinden temin etmeye başladı. Ayrıca insanların önemli bir çoğunluğu da bu dönemde teknoloji kullanımına alışmaya başladı. Yaşanan bu durum, son kullanıcıya hizmet veren tüm sektörlerde ciddi bir hareketlilik yarattı. Tabii ki müşterisine doğru ve sağlıklı hizmet vermek isteyen tüm işletmeler bu dönemi yatırımlarla geçirdi. Kargo sektörü de pandemi döneminde operasyonel ve dijital projeler üzerine 11 milyar TL’den fazla yatırım gerçekleştirdi.

2020 yılına göre kargo sayısında yıllık bazda ne kadarlık bir artış yaşandı? Bu artışı ne tür dijital altyapılarla yönetme yoluna gittiniz?

Tam tarih vermek gerekirse şirketimiz aslında dijital dönüşümünü 1993 yılında başlattı. Bilgisayar kullanımıyla başlayan dönüşüm hamlelerimiz, bugün geldiğimiz noktada mobil uygulamalar üzerinden devam ediyor. Bugün bir kargo bize teslim edildiği andan itibaren alıcı müşterimize ulaşana kadar tüm süreci dijital altyapımız sayesinde adım adım izleyebiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında bize emanet edilen her bir kargoyu, anlık olarak takip edebildiğimiz gibi süreçte yaşanabilecek her türlü soruna anında müdahale edebiliyoruz. Sektörün kargo adedi büyüklüğü ise söz ettiğiniz dönemlerde yaklaşık yüzde 40 arttı. Bizim de benzer şekilde adet büyüklüğümüz yüzde 40 arttı. Pandeminin başladığı günden bugüne kadar odağımıza teknolojiyi alarak 1 milyar TL’ye yakın yatırım yaptık. 2022 itibarıyla 1.200’den fazla birim, 20 binden fazla personel ve 6 bini aşan araç filomuzla hizmet vermeyi sürdürüyoruz.

Çalıştığınız esnaf ve e-ticaret şirketleriyle ne tür dijital iş birliklerine girdiniz?

İş birliğinden ziyade Yurtiçi Kargo olarak tüm müşterilerimize çeşitli hizmetler sunuyoruz. Müşterilerimiz de kendilerine uygun olan hizmetlerle ilgili sistemlerimize entegre oluyor. Örneğin YK Plus uygulamamıza dahil olan bir e-ticaret platformu, müşterilerine çok daha iyi bir deneyim sunma şansına kavuşuyor. İlgili sitelerden alışveriş yapan kullanıcılar, isterse standart teslimat yöntemi olan adrese teslim seçeneğinden yararlanabildikleri gibi alternatif teslimat seçenekleri olan teslim noktası ya da kargo dolabı seçeneğini de kullanabiliyor. Bu sayede kargolarını evde beklemek zorunda kalmadıkları gibi mesai saatleri dışında hizmet veren teslim noktalarından ya da 24 saat hizmet veren kargo dolaplarından 3 iş günü içerisinde teslim alabiliyorlar. Bununla birlikte yeni yaptığımız geliştirme sayesinde e-ticaret platformundan Yurtiçi Kargo iade kodu alan kullanıcılar, kargo dolaplarına haftanın 7 günü 24 saat iade işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Kontrol Sende uygulamasında ise e-ticaret kullanıcıları kargolarını Yurtiçi Kargo tarafından dağıtıma çıktığı andan itibaren canlı takip edebiliyor ve isterlerse teslimat seçeneğini değiştirebiliyor, evde olduğu bilgisini kuryeye gönderebiliyor ya da iade sürecini sistem üzerinden kargoyu teslim almadan başlatabiliyor.

Tüm bu yatırımların ve yeni model uygulamaların sonuçlarını net olarak nasıl aldınız? Performansınıza nasıl yansıdı?

Yapılan neredeyse tüm kamuoyu araştırmalarında en beğenilen, en hızlı ve güvenilir kargo şirketi çıkıyoruz. Ayrıca müşteri deneyimi üzerine yapılan neredeyse tüm araştırmalarda birinciyiz. Kısaca isim vermek gerekirse Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen itibar endeksi raporunda 3 yıldır sektörün en itibarlı markasıyız. Yine Şikayetvar Müşteri Deneyimi ödüllerinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinciyiz. Nielsen Türkiye tarafından düzenlenen TechBrands’ta üç yıldır sektörün en teknolojik markası seçiliyoruz.

2022 yılına nasıl başladınız? Hangi hedeflerle yola çıktınız?

Biliyorsunuz 2020 yılından bu yana Türkiye’nin ana gündemlerinden biri, pandemi oldu ve bu süreçte pandemiye ra��men sahadaki arkadaşlarımızın da büyük fedakarlıklarıyla müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürdük. 2022 yılında da görüyoruz ki pandemi ana gündemimizde yer almaya devam edecek. Ancak her şeye rağmen daha iyi hizmet vermek için teknoloji ve dijital alanda yaptığımız yatırımlara devam edeceğiz. Bunlardan en önemlisi, 2021 yılında başladığımız otomasyon yatırımlarına devam etmek olacak. 2021 yılında saatlik işleme kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezini devreye aldık. 2022’de bu yatırımlarımıza devam ederek 3 yeni otomasyon merkezini daha sektöre kazandıracağız.



"YK PLUS'I GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"



“2 BİN NOKTAYI GEÇTİK” YK Plus, 2020 yılında Türkiye’nin de pandemi etkisi altına girmesinin ardından öne çektiğimiz projelerimizden biriydi. 3 temel başlık altında hayata geçirdiğimiz YK Plus projemiz, bugün Kontrol Sende’yle dördüncü özelliğine de kavuşmuş durumda. YK Plus kargo teslim noktaları projemizde bugün 2 bin noktanın üzerine çıkmış durumdayız. Bu proje sayesinde teslimat süremizi hızlandırırken müşterilerimizin de alternatif teslimat seçeneklerinden yararlanmasını sağlıyoruz.



AKILLI KARGO DOLAPLARI YK Plus 7/24 akıllı kargo dolaplarının da sayısı bugün itibarıyla 200’e yaklaştı. Müşterilerimiz e-ticaret gönderilerinin teslimatı için kargo dolaplarımızı tercih edebiliyor. Bu sayede alıcılar mesai saatlerinden bağımsız olarak istediği saatte kargo dolaplarımızdan gönderilerini teslim alabiliyor. Ayrıca yine Yurtiçi Kargo iade kodu olan herkes, e-ticaret iadelerini dolaplarımız üzerinden gerçekleştirebiliyor.



“YENİ UYGULAMA BAŞLATTIK” 2021 yılı itibarıyla YK Plus çatısı altında sunduğumuz bir hizmet daha var. Bu uygulamamızın adı “Kontrol Sende”. Kontrol Sende uygulamamızla müşterilerimize teslimat gününü erteleme, teslimat adresini değiştirme ve alıcısı olduğu kargoyu canlı takip edebilme olanağı veriyoruz. Her geçen yıl olduğu gibi bu yıl da YK Plus projelerimizi güçlendirmeye ve yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.











"OYUNLAŞTIRMAYLA PERFORMANSI ÖDÜLLENDİRİYORUZ"



ÇALIŞANLAR NE KAZANIYOR? YK Game olarak adlandırdığımız bir oyunlaştırma teknolojimiz var. YK Game’i çıkarma amacımız, hem mobil uygulamamızın sahadaki arkadaşlarımız arasında kullanımını yaygınlaştırmak hem gösterdikleri performansı ödüllendirmekti. Sahada görev yapan arkadaşlarımız, kendi istekleri doğrultusunda dahil oldukları YK Game’de, yaptıkları teslim, toplu teslim, alım gibi saha görevlerini uygulamaya bildirerek puan alıyor ve haftanın sonunda birinci olan arkadaşlarımız puanı nakde çevirebiliyor. Yıl sonunda ise en çok kupa kazanan ilk üç personelimiz yine para ödülü kazanabiliyor.



ALIŞVERİŞİ KOLAYLAŞTIRIYOR Müşteri tarafında ise halihazırda bir mobil uygulamamız bulunuyor. Bu uygulamadan gönderi düzenlenebildiği gibi gönderi takip işlemlerinin tamamı da yapılabiliyor. Ek olarak hizmete sunduğumuz Kontrol Sende isimli bir projemiz daha var. Bu projeye entegre olan e-ticaret sitelerinin alıcılarına SMS’le bir link gönderiyoruz. Bu linkle alıcı, teslimat gününü ve adresini değiştirebildiği gibi anında iade işlemini de başlatabiliyor.







