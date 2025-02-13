Dilara Koçak'tan Upgraded Food kategorisinde yeni girişim

The Good Wild Kurucu Ortağı Dilara Koçak, “Upgraded food” alanındaki ürünleri ile kısa sürede hızlı bir ivme yakaladı ve yurtdışından yatırım aldı.

Beslenme alanında 30 yıllık deneyimi olan Dilara Koçak, açlık, kıtlık ve sağlıksız beslenme sorunlarına geleneksel yöntemlerle iyileştirilmiş gıdayla çözüm olmayı hedefleyerek The Good Wild markasını kurdu. Bir yıl önce rafa çıkan ve yatırımcıların da ilgisini toplayan girişim, Founder One ve beraberinde Almanya merkezli BeyondEqual, İsviçre merkezli Light Eagle AG’den yatırım aldı. 13 milyon dolarlık değerleme üzerinden alınan toplam 1,4 milyon dolarlık yatırımı yurt dışına açılmak için kullanacaklarını belirten Koçak, “İlk hedefimiz Avrupa pazarı. Bitki bazlı, vegan ürün popülasyonunun en yüksek olduğu Almanya ve İngiltere pazarları odağımızda” diyor.

Dilara Koçak; 'Biz aslında “upgraded food” olarak adlandırılan yeni bir kategoriyi sahipleniyoruz. Ürünlerimizin tamamında filizlendirilmiş ürünleri kullanıyoruz, upgraded food (faydası artırılmış gerçek gıda) olarak fonksiyonel gıda pazarına da farklı bir dokunuş yapıyoruz.' açıklamasında bulundu.

* Dilara Koçak’la yaptığımız röportaja START UP DERGİSİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ