Dış ticaret açığı mayısta yüzde 155 arttı

Dış ticaret açığı, 10 milyar 605 milyon dolara çıkarken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 64,2'ye geriledi. Dış ticaret açığı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 155,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 43,5 yükselişle 29 milyar 588 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 155,2 artarak 10 milyar 605 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2021'de yüzde 79,8 iken geçen ay yüzde 64,2'ye geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat mayısta yüzde 13,2 artarak 15 milyar 472 milyon dolardan 17 milyar 514 milyon dolara yükseldi. Mayısta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 22,6 artarak 17 milyar 339 milyon dolardan 21 milyar 264 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası mayısta 3 milyar 750 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 18,2 artışla 38 milyar 777 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,4 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin mayıs ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7'yi bulurken, ithalatta ara malların payı yüzde 81,3 olarak kayıtlara geçti. Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, mayısta imalat sanayinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ocak-mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, mayısta ara mallarının payı yüzde 81,3, sermaye mallarının payı yüzde 10,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,9 olarak hesaplandı. İthalatta, ocak-mayıs döneminde ara mallarının payı yüzde 82,3, sermaye mallarının payı yüzde 10,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,3 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Mayısta ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 492 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 1 milyar 273 milyon dolarla ABD, 978 milyon dolarla Irak, 953 milyon dolarla İtalya, 911 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,5'ini oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 8 milyar 770 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 7 milyar 102 milyon dolarla ABD, 5 milyar 466 milyon dolarla İtalya, 5 milyar 281 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 5 milyar 168 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31'ine karşılık geldi.

İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. Mayısta Rusya'dan yapılan ithalat 4 milyar 487 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 3 milyar 234 milyon dolarla Çin, 1 milyar 980 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 529 milyon dolarla ABD, 1 milyar 305 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,4'ünü oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden 22 milyar 653 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Rusya'yı 16 milyar 416 milyon dolarla Çin, 9 milyar 502 milyon dolarla Almanya, 6 milyar 248 milyon dolarla ABD, 5 milyar 339 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,3'üne karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, mayısta geçen aya göre ihracat yüzde 7,6 azalırken, ithalat yüzde 4,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12,3, ithalat yüzde 40 artış gösterdi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Mayısta ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 olarak hesaplandı. Ocak-mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9 oldu.

Mayısta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 72,9 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 8,9 olarak kaydedildi. Ocak-mayıs döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 68,6 oldu. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,8 olarak belirlendi.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre, mayısta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artarak 17 milyar 598 milyon dolara, ithalat yüzde 40,8 artarak 27 milyar 193 milyon dolara ulaştı.

Mayısta dış ticaret açığı yüzde 159,6 artışla 3 milyar 696 milyon dolardan, 9 milyar 595 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2021'de yüzde 80,9 iken, geçen ay yüzde 64,7'ye geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, bu yılın ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4 artarak 96 milyar 323 milyon dolar, ithalat yüzde 39,9 artarak 138 milyar 960 milyon dolara çıktı.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 128,6 artarak 18 milyar 649 milyon dolardan, 42 milyar 636 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2021 döneminde yüzde 81,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,3'e düştü.