Dış ticaret açığı Şubat'ta yükseldi

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 6 milyar 767 milyon dolardan, 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin ihracatı 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 6 milyar 767 milyon dolardan, 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 41 milyar 921 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 57 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Şubat ayında yüzde 2,3 azalarak 19 milyar 577 milyon dolardan, 19 milyar 127 milyon dolara geriledi. Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3,1 azalarak 20 milyar 996 milyon dolardan, 20 milyar 337 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 1 milyar 209 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 2,7 azalarak 39 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,1 oldu.

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 6 milyar 767 milyon dolardan, 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Şubat ayında yüzde 75,7 iken, 2025 Şubat ayında yüzde 72,8'e geriledi.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 18,2 artarak 12 milyar 952 milyon dolardan, 15 milyar 314 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Şubat döneminde yüzde 76,0 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 73,2'ye geriledi.