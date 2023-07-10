Dış Ticaret Beklenti Anketi'nden artış çıktı

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe oranla 4,2 puan artarak 109,5 oldu. - İthalat beklenti endeksi ise 3 puan artarak 105,3 seviyesinde gerçekleşti.

10.07.2023 11:02:350
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Dış Ticaret Beklenti Anketi'nden artış çıktı

Ticaret Bakanlığının bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 4,2 puan artarak 109,5 seviyesinde gerçekleşti. İthalat beklenti endeksi ise 3 puan artarak 105,3 oldu.

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 4,2 puan arttı. Yılın ikinci çeyreğinde 105,3 seviyesinde olan endeks, üçüncü çeyrekte 109,5'e yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 9,6 puan geriledi. Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi, bir önceki çeyreğe göre azalış yönünde etkilerken, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi bir önceki çeyreğe göre artış yönünde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi

Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 3 puan artarak 105,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 3,3 puan azaldı.

İthalat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler endeksi azalış, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler endeksi ise artış yönünde etkiledi.

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