Disney, Netflix'i tahttan indirdi

Disney, Hulu ve ESPN+ ile birlikte toplam 221 milyon abone sayısına ulaşarak Netflix'i tahtından etti. Şirket ayrıca fiyat artışına gideceğini açıkladı.

Abone sayısında Netflix'i geçen medya devi Disney, fiyat artışına hazırlanıyor.

California merkezli Disney'in üçüncü çeyrekte satışları ve karı tahminleri aştı. Şirketin 3 Temmuz'da sona eren mali yılının üçüncü çeyreğinde toplam satışları yüzde 26 artışla 21,5 milyar dolara ulaştı.

Şirket, ayrıca Aralık ayında reklamsız aboneliğine yüzde 38 zam yaparak 11 dolara yükselteceğini duyurdu. Disney yöneticileri fiyat artışlarının uzun vadede müşterileri etkilemeyeceğini belirtti.

Disney'in yayın platformlarının toplam abone sayısı 221 milyona ulaşarak 220 milyon abonesi olan Netflix'i tahtından etti. Sadece Disney+'nin abone sayısı bu çeyrekte 14,4 milyon artarak 9,8 milyonluk beklentiyi aştı.

Bu artışa rağmen bazı analistler Disney'in 2024 için 2 yıl önce koyduğu 260 milyon abone hedefine ulaşılacağı konusunda şüpheli.

Yapılan zam, abone sayısındaki artış ve güçlü üçüncü çeyrek performansının hisselerde yıl başından beri görülen yüzde 27'lik düşüşü tersine çevirebileceği belirtiliyor.

Disney hisseleri bilanço açıklamasının ardından yüzde 7,1 yükseldi.