Doğal gaz ithalatı arttı: Birinci sırada hangi ülke var?

En fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 438 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 5,3 azalırken, LNG ithalatı yüzde 66,2 artış gösterdi.

27.07.2022 12:42:000
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Doğal gaz ithalatı arttı: Birinci sırada hangi ülke var?

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak yaklaşık 3 milyar 729 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 982 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 747 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 5,3 azalırken, LNG ithalatı yüzde 66,2 yükseldi. Toplam doğal gaz ithalatı ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak yaklaşık 3 milyar 729 milyon metreküp oldu.

Mayısta en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 438 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 862 milyon metreküple İran, 681 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 22,7 azaldı. İran'dan yapılan ithalat yüzde 0,16, Azerbaycan'dan yapılan ithalat ise yüzde 60 artış gösterdi.

Konutların gaz tüketiminde yüzde 5,9 artış

Söz konusu dönemde ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 9,5 azalarak 3 milyon 428 bin metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 4,9 artışla 335,6 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 35,6 düşüşle 745 milyon metreküpe geriledi.

Mayısta konutlardaki doğal gaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 5,9 artarak 902 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stok miktarı düştü

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalışla 2 milyon 25 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun 1 milyon 799 milyon metreküple yüzde 88'i yer altı depolama tesislerinde, 226 bin metreküple yüzde 11,1'i LNG terminallerinde bulunuyordu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 16,8 azalırken, LNG terminallerindeki stok miktarı yüzde 7,53 arttı.

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