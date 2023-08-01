Doğal gaz tarifesi ağustosta aynı kaldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

1.08.2023 09:18:340
Paylaş Tweet Paylaş
Doğal gaz tarifesi ağustosta aynı kaldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğal gazda ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" denildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dur ya da harca etkisi

Dur ya da harca etkisi

“Arayışta olduğumuz birçok alan var”

“Arayışta olduğumuz birçok alan var”

Devlerin sınav yılı planları

Devlerin sınav yılı planları

Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak: Satın alacak şirket arıyoruz

Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak: Satın alacak şirket arıyoruz

Rönesans, büyüme rotasını Avrupa’ya çevirdi

Rönesans, büyüme rotasını Avrupa’ya çevirdi

Kârda tehlike yılı hazırlıkları

Kârda tehlike yılı hazırlıkları

Yorum Yaz