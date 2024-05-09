Doğan Holding, 2023'te 52,6 milyar TL konsolide gelir elde etti

Doğan Holding'in 2023'teki konsolide gelirleri reel olarak yüzde 78 artarak 52,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Konsolide finansal tablosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklayan Doğan Holding, 2023'e ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Holding, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 78 reel artışla 52,6 milyar TL konsolide gelir elde etti.

Konsolide finansal tablolara göre, holdingin brüt karı, 2023'te yıllık bazda yüzde 95 artarak 9,6 milyar TL olurken, esas faaliyet karı ise yüzde 111 artarak 11,5 milyar TL'ye yükseldi. Doğan Holding'in net dönem karı 2023'te yüzde 28 artarak 297 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu dönemde sigorta sektöründe yarattığı rekabet avantajıyla güçlü büyüme yakalayan Hepiyi Sigorta, artan pazar payıyla dikkati çeken Doğan Trend Otomotiv ve teknoloji şirketi Karel Elektronik'in performansı ön plana çıktı.

Doğan Holding'in net dönem karı, yüksek operasyonel performansın yanı sıra finansal gelirler ve Aytemiz paylarının satışından elde edilen karla birlikte esas faaliyet karı olarak gerçekleşti.

Doğan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Göğüş, esas faaliyet karlarının yüzde 111 artışla 11,5 milyar TL olmasında odaklandıkları alanlarda şirketlerin güçlü operasyonel performanslarının etkili olduğunu belirtti.

Kurumsal stratejilerinin odaklandığı stratejik segmentlerde portföylerini etkin bir şekilde yöneterek güçlü finansal sonuçlar elde etmeye devam ettiklerine dikkati çeken Göğüş, "Özellikle son dönemde bünyemize kattığımız ve yeni kurduğumuz şirketlerin performansı, izlediğimiz stratejinin başarısını 2023'te de kanıtladı. Hepiyi Sigorta, kısa sürede sektöründe fark yaratırken yakaladığı güçlü büyümenin etkisiyle finansman ve yatırım segmentimizdeki gelirlerimiz, geçen yıla göre yüzde 187 arttı." ifadelerini kullandı.

MG markasının otomotiv ticaret ve pazarlama segmentindeki artan pazar payıyla birlikte yıllık bazda yüzde 212 gelir artışı elde ettiğine işaret eden Göğüş, otomotiv sektöründeki yatırımlarına devam ettiklerini kaydetti.

Otomotiv sektöründeki çatı şirketlerinden Doğan Trend Otomotiv ile motosiklet üretimine başladıkları bilgisini veren Göğüş, ilk motosikletin eylülde banttan inmiş olacağı müjdesini verdi.

Sanayi ve ticaret segmentinde ise Karel Elektronik'in katılımıyla gelirlerinin 2022'ye göre yüzde 19 arttığına değinen Göğüş, "Karel'in bir iştiraki olan ve bölgemizde güçlü uluslararası yapısı ile özel bir konumda olan Daiichi ile birlikte tüketici, savunma ve telekom elektroniğindeki gücümüzü otomotiv elektroniği alanında da artırıyoruz. Yeni yatırımlar ve modernizasyon çalışmalarımızla Avrupa'nın en modern ve bağımsız elektronik tesislerinden biri haline gelen Karel'de 15 milyon dolarlık yatırımımızın şu ana kadar yüzde 70'lik kısmını tamamladık. Bu modernizasyon çalışmamızla yüzde 30'luk bir kapasite artışımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Doğru strateji, çeşitlendirilmiş portföy ve zamanlı stratejik aksiyonların bir sonucu olarak 2023'te 675 milyon TL temettü dağıttıklarını aktaran Göğüş, değer yaratımını ve yaratılan değerin paylaşımını önceliklendirdiklerinin altını çizdi.

Göğüş, Doğan Yatırım Bankası'nın 3 yıllık serüvenini değerlendirerek, bankanın son olarak Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Sharjah Islamic Bank (SIB) ile imzaladığı 100 milyon dolar değerindeki İslami finansman anlaşmasında finansal danışman ve koordinatör olarak yer aldığını paylaştı.

Aktif portföy yönetimi anlayışıyla stratejik hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Göğüş, şunları kaydetti:

"65 yıllık deneyimimizle, tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratan bir yatırım holdingi olma yolunda 2023'te önemli adımlar attık. Stratejimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji, sanayi, elektronik, otomotiv, sigorta ve yatırım bankacılığı alanlarında elde ettiğimiz başarılı sonuçları organik ve inorganik yatırımlarla daha da güçlendirmeye odaklanıyoruz. 2020'den itibaren stratejik segmentlerimize odaklı bir şekilde portföyümüzü dönüştürüyoruz. Bu kapsamda bazı sektörlerden çıkıp baz�� yeni sektörlerde faaliyetlerimizi başlattık. Mevcut faaliyet alanlarımıza ve geleceğin sektörlerine yatırımlara devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyar dolara yakın yatırım planlıyoruz."