Dolar, altın, borsa ne yaptı? Bu hafta yatırım araçlarının performansı...

Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 değer kazancıyla 26,7180 liraya avro ise yüzde 1,08 kazançla 28,9610 liraya yükseldi.

2.09.2023 09:14:340
Paylaş Tweet Paylaş
Dolar, altın, borsa ne yaptı? Bu hafta yatırım araçlarının performansı...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,40, dolar/TL yüzde 0,66, avro/TL yüzde 1,08, altının gram satış fiyatı yüzde 2,09 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.837,07 ve en yüksek 8.060,92 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,40 artarak 8.056,12 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,09 değer kazancıyla 1.663 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,06 artışla 11.029 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.677 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.732 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 değer kazancıyla 26,7180 liraya avro ise yüzde 1,08 kazançla 28,9610 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,02, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,79 ile "Hisse senedi fonları" oldu.



Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2023 Eylül başlıkları

Capital 2023 Eylül başlıkları

Capital 2023 Ağustos başlıkları

Capital 2023 Ağustos başlıkları

Capital 2023 Temmuz başlıkları

Capital 2023 Temmuz başlıkları

Capital 2023 Haziran başlıkları

Capital 2023 Haziran başlıkları

Capital 2023 Mayıs başlıkları

Capital 2023 Mayıs başlıkları

Capital 2023 Nisan başlıkları

Capital 2023 Nisan başlıkları

Yorum Yaz